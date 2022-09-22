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Питерец.ру » Общество » Роспотребнадзор отметил столетний юбилей

Роспотребнадзор отметил столетний юбилей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Роспотребнадзор отметил столетний юбилей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отметила 100-летие со дня основания. Торжества, проходившие в Таврическом дворце, посетили Губернатор города Александр Беглов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов.

Парламентарий поздравил главного санитарного врача Петербурга Наталию Башкетову и сотрудников Роспотребнадзора с юбилеем службы. Он также передал приветствие спикера петербургского парламента Александра Бельского:

«На вашу организацию возложена важнейшая миссия защиты здоровья граждан, предупреждения распространения заболеваний, сохранения здоровой городской среды. Каждодневная бдительность, высочайший профессионализм, честность и верность профессии – те качества, которые требуются от каждого работника санитарно-надзорной службы. Вы безупречно исполняете ваш долг, вносите огромный вклад в формирование комфортной и безопасной среды в нашем любимом городе. В период пандемии коронавируса вы с полной самоотдачей выступили на борьбу с заболеваемостью, мгновенно реагируя на меняющуюся ситуацию и быстро принимая необходимые решения. Примите за это глубокую благодарность всех петербуржцев».

Главная санитарная служба России ведет отсчет своей истории с 1922 года, когда Советом Народных Комиссаров РСФСР был издан декрет «О санитар­ных органах Республики»,  определивший их за­дачи, структуру, права и обязанно­сти.

Источник: ЗАКС
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