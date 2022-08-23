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Питерец.ру » Общество » «Не видать новых станций»: петербуржцы иронично отреагировали на желание ВТБ выйти из доли МССС

«Не видать новых станций»: петербуржцы иронично отреагировали на желание ВТБ выйти из доли МССС

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Опубликовал: Anton78
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«Не видать новых станций»: петербуржцы иронично отреагировали на желание ВТБ выйти из доли МССС

Жители Санкт-Петербурга не верят обещаниям губернатора Александра Беглова о строительстве новых объектов. Об этом свидетельствуют комментарии горожан после сообщений о продаже доли в компании «Метрострой Северной столицы».

Петербуржцы иронично отреагировали на желание ВТБ выйти из доли МССС. По мнению людей, история с организацией становится все более непонятной.

«Увлекательнее этого - только история с долгами по капремонту. Чем больше написано, тем меньше понятно. Получается, что не видать нам новых станций?» - написал один из пользователей Сети.

По сведениям прессы, ВТБ ведет со Смольным переговоры о продаже своей доли МССС. Конкретной информации по этому поводу пока нет. Но петербуржцы сразу вспомнили об обещании Беглова построить 89 новых станций метро до 2050 года. Многие из этих проектов не начаты. Сроки тех, что запущены, постоянно переносятся.

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