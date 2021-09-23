Фестиваль «Литейный local fest»

3 октября в креативном кластере «Флигель» пройдет «Литейный local fest» — праздник добрососедства Литейной части. Фестиваль объединяет активных жителей, локальный бизнес и местные благотворительные проекты. Каждый год организаторы стараются поднимать одну из важных городских тем. В этом году фестиваль посвящен проблеме молодёжного досуга в городе и экологии.

«Мы хотим по-соседски обсудить, что в городе сейчас существует для поколения 15-21, чего сильно не хватает, как это устроено в других городах и даже странах, и о том, как привлечь молодое поколение в эко-инициативы и какие есть успешные примеры такого взаимодействия. На нашем фестиваля в том числе выступят лекторы из Швеции, Финляндии и Норвегии — стран, опыт которых нам интересен и максимально близок. Некоторые из этих лекторов смогут выступить у нас off-line и в реальном времени ответить на вопросы слушателей», — говорят организаторы фестиваля.

«Литейный local fest» будет состоять из трех частей: лектория, маленькой локальной ярмарки и зоны активностей.

«Литейный local fest 2021» пройдет в рамках «Недель Северных стран» в Петербурге. Одиннадцатый фестиваль «Недели Северных стран» проходит в Санкт-Петербурге с 10 сентября по 10 октября 2021 года. Тема этого года – экология и устойчивое развитие. В программу вошли события из области науки, искусства, кино, литературы и урбанистики, которые представят петербуржцам опыт стран Северной Европы в сфере осознанного потребления, экологичной моды, дизайна, развития городов и охраны окружающей среды.

Проект реализуется в Санкт-Петербурге с 2010 года Генеральными консульствами Финляндии, Норвегии и Швеции в Санкт-Петербурге, Посольствами Дании и Исландии в Москве, Представительством Фарерских островов в Москве, Институтом Финляндии и Датским институтом культуры при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Миссия фестиваля – способствовать установлению добрососедских отношений между жителями России и их северными соседями через знакомство с культурным и историческим наследием, ценностями и традициями, достижениями и образом жизни друг друга.

Официальный сайт проекта: https://nordicweeks.ru