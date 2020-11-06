Донорство костного мозга - теперь открытая книга!

«Фонд Доноров» выпустил серию анимационных видеороликов о донорстве костного мозга с ответами на самые часто задаваемые вопросы. Ролики можно найти в социальных сетях организации (ВКонтакте, Facebook), а также на канале YouTube и в Instagram.

Тема донорства костного мозга окутана мифами. Просвещение на эту сложную медицинскую тематику становится более активным, но количество вопросов у населения пока не уменьшается. Поэтому «Фонд Доноров» при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями создал целую серию анимированных просветительских роликов, в которых подробно описывается процедура донации кроветворных стволовых клеток. Потенциальные доноры и все, кто интересуется этой темой, найдут в них ответы на самые важные вопросы: Что же такое костный мозг? Кому может потребоваться его пересадка? Безопасно ли это? Как проходит процедура донации? Восстанавливается ли костный мозг? А это больно?

«Мы неустанно рассказываем людям о донорстве костного мозга через занимательную инфографику, социальную рекламу, лекции с врачами. Это нужно, чтобы закрыть белые пятна, которые образовались у населения из-за недостатка знаний или дезинформации в фильмах и сериалах. Анимационные ролики - еще один способ донести информацию, достучаться до молодежи. Мы планируем размещать сюжеты не только на своих и партнерских ресурсах онлайн, но и в отделениях переливания крови и даже в общественном транспорте, чтобы быть ближе ко всем потенциальным донорам», - рассказала Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Главная цель «Фонд Доноров» с помощью этих роликов показать молодым петербуржцам, что быть донором костного мозга совсем не страшно, не больно и безопасно. Это ответственный поступок, который требует взвешенного и осознанного решения.

Канал на YouTube: https://www.youtube.com/user/StranaPomogaet/featured