Депутаты спросили Беглова: нужен ли Петербургу новый зоопарк?

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга большинством голосов ("40" – за) утвердили запрос Надежды Тихоновой («Справедливая Россия») к губернатору Александру Беглову о судьбе нового зоопарка (http://spb.spravedlivo.ru/0182382.html ).

Поводом для обращения стал ответ вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова (http://spb.spravedlivo.ru/0182383.html ), сообщающий, что комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) «проводит работу по определению возможности размещения нового зоопарка на одной из следующих территорий: Юнтолово, Ржевский лесопарк, Ольгинский лесопарк». Общественное обсуждение проекта создания нового зоопарка состоится только после определения территории размещения зоопарка, подчеркивается в письме. В поддержку действий комитета чиновник приводит поручение вице-губернатора Олега Маркова от 13 июня 2019 года.

В депутатском запросе Надежда Тихонова отмечает: за долгие годы планирования нового зоопарка все предложенные территории уже рассматривались, но в конце концов от них отказывались. Так, в 2008 году городская администрация определила Юнтолово как самую подходящую площадку, началось проектирование, которое с перерывами длилось несколько лет. Однако в 2012 году на тот момент бывший градоначальником Георгий Полтавченко объявил, что городские власти пересмотрели планы создания нового зоопарка на территории Юнтолово, и теперь намерены выбрать новое место за пределами Санкт-Петербурга.

Последний раз об идее строить зоопарк в Ржевском лесопарке вспоминали в 2018 году – тогда комитет по инвестициям внес предложение изменить функциональную зону территории лесопарка для "обеспечения возможности реализации проекта строительства нового зоопарка на территории Санкт-Петербурга". Жители Красногвардейского района сразу отреагировали на это предложение протестом. В июле 2018 года инициативная группа по защите Ржевского лесопарка создала петицию на имя Полтавченко с просьбой сохранить Ржевский лесопарк от застройки и законодательно закрепить за ним статус охраняемой зеленой зоны. На сегодняшний день под петицией поставили подписи 4,5 тысячи петербуржцев. В результате общественных обсуждений комиссия по внесению изменений в Генплан инициативу комитета по инвестициям не поддержала. В сентябре 2018 года на тот момент занимавшая должность председателя ведомства Ирина Бабюк в письме Надежде Тихоновой сообщила, что Ржевский лесопарк больше не рассматривается в качестве возможного участка для размещения зоопарка (https://spb.spravedlivo.ru/depot/object/001/1538037592.pdf ).

Кроме того, 27 июня 2019 года на официальной странице Александра Беглова, занимавшего тогда должность исполняющего обязанности губернатора, была размещена информация, что в попытках определить место для нового зоопарка городское правительство пришло к выводу: в пределах города строить его не вполне целесообразно.

Надежда Тихонова спрашивает у Александра Беглова, по какой причине правительство Санкт-Петербурга не смогло достичь договоренностей с правительством Ленинградской области о реализации проекта нового зоопарка вне границ города; целесообразно ли строительство нового зоопарка в целом с учетом текущих кризисных экономических условий. Кроме того, парламентарий интересуется, поддерживает ли губернатор Максима Соколова в намерении выносить проект на общественное обсуждение после, а не до определения территории будущего зоопарка.

Комментирует Надежда Тихонова:

- Ответ вице-губернатора Соколова вызывает у меня удивление и недоумение: почему спустя год после заявления нынешним губернатором четкой позиции по вопросу, в городской администрации снова всплывает идея о строительстве зоопарка на территориях, от которых уже отказались? Отмечу, публикация на странице Александра Беглова появилась на 2 недели позже поручения Олега Маркова, на которое ссылается Смольный. Кроме того, недопустима и крайне неуважительна по отношению к петербуржцам позиция администрации «сначала решим – потом спросим их мнения». Именно жители районов имеют право решать, хотят ли они соседствовать с зоопарком.