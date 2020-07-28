В Петербурге врач стационара отдал мошенникам крупную сумму

Полицейскими Невского района Петербурга проводится проверка по заявлению 61-летнего врача специализированного стационара для пожилых людей. Доктор рассказал правоохранителям, как в июне 2020 года, желая заработать на торговле криптовалютой, через сайт (ныне отключенный) познакомился с некой «Натальей Демченко». Общаясь в врачом через скайп, мошенница убедила его перечислить денежные средства для инвестирования в платформу «BTC GENERATION».

22 июня врач через обменный пункт криптовалют в бизнес-центре на проспекте Маршала Блюхера перечислил 800 000 рублей на биткоин-кошелек по указанному «Натальей» коду.

Прошло более месяца, и доктор осознал, что его обманули.