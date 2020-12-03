День единых действий прошел в Петербурге

В Петербурге прошел «День единых действий». В этот день все желающие в формате стажировок присоединились к волонтерской деятельности, которую реализуют НКО города. Мероприятие прошло при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
200 участников из 15 высших учебных заведений Санкт-Петербурга за 1 день познакомились с деятельностью организаций и применяли свои навыки и знания на практике.
Стажировку проходили как в офлайн, так и в онлайн формате. Направления стажировок были абсолютно разные: начиная от помощи с подготовкой новогодних подарков до более сложных – решение заданий от поискового отряда «Лиза Алерт».
О том, как прошел День единых действий рассказывают участники:
Капустина Ульяна, участник стажировки на базе организации «Доброделы Петербурга»:
Шеламова Евдокия, участник стажировки на базе оздоровительного конного центра «Солнечный остров»:
По итогам мероприятия выяснилось, что некоторые НКО не работали до этого со студенческим сообществом совсем, а кто-то подчеркнул важность такого взаимодействия. Например, на базе благотворительного фонда «Родительский мост» обучающимся удалось помочь в создании базы селебрити и знаменитостей, на что у фонда ушло бы порядка 2 недель.
Особенно высоко НКО оценивают роль студенчества в деятельности организаций. На базе «Институт» недискриминационных гендерных отношений. Кризисный центр для женщин» обучающиеся помогали с обработкой и анализом запросов, связанных с насилием, в базах данных.
Полина Тумашик - президент фонда «Доброделы Санкт-Петербурга»:
Мария Бутузова – руководитель благотворительного проекта «Крышечки доброты»