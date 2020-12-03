День единых действий прошел в Петербурге

В Петербурге прошел «День единых действий». В этот день все желающие в формате стажировок присоединились к волонтерской деятельности, которую реализуют НКО города. Мероприятие прошло при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

200 участников из 15 высших учебных заведений Санкт-Петербурга за 1 день познакомились с деятельностью организаций и применяли свои навыки и знания на практике.

«Отличная организация выезда, позитивный настрой и яркие эмоции от общения с собаками, дружелюбный и гостеприимный персонал приюта, готовый рассказать множество интересных историй, возможность познакомиться с единомышленниками, очень красивая локация», – делится своими эмоциями Степанова Юлия, участник стажировки в приюте «Кельтские ангелы».

Стажировку проходили как в офлайн, так и в онлайн формате. Направления стажировок были абсолютно разные: начиная от помощи с подготовкой новогодних подарков до более сложных – решение заданий от поискового отряда «Лиза Алерт».

О том, как прошел День единых действий рассказывают участники:

Капустина Ульяна, участник стажировки на базе организации «Доброделы Петербурга»:

«Крутые разносторонние ребята, занимающиеся очень важными и серьезными вещами, тут каждый найдет себе дело по душе: от экологического до социального волонтерства. очень заряженные и инициативные».

Шеламова Евдокия, участник стажировки на базе оздоровительного конного центра «Солнечный остров»:

«Очень крутое руководство, искренний и адекватный подход к работе, компетентные и дружелюбные сотрудники, высокий уровень помощи детям и подросткам с нарушениями развития».

По итогам мероприятия выяснилось, что некоторые НКО не работали до этого со студенческим сообществом совсем, а кто-то подчеркнул важность такого взаимодействия. Например, на базе благотворительного фонда «Родительский мост» обучающимся удалось помочь в создании базы селебрити и знаменитостей, на что у фонда ушло бы порядка 2 недель.

Особенно высоко НКО оценивают роль студенчества в деятельности организаций. На базе «Институт» недискриминационных гендерных отношений. Кризисный центр для женщин» обучающиеся помогали с обработкой и анализом запросов, связанных с насилием, в базах данных.

Полина Тумашик - президент фонда «Доброделы Санкт-Петербурга»:

«Я очень благодарна своей команде, потому что она, в основном, состоит из студентов, что они верят мне, верят в меня, и я очень ценю это. И если бы не они, то, возможно, наш фонд не добился бы таких результатов. И так важно, чтобы тебя окружали люди, которые горят идеей, горят твоими ценностями, разделяют твою философию».

Мария Бутузова – руководитель благотворительного проекта «Крышечки доброты»

«На самом деле - это вот первое такое подобное наше взаимодействие, когда студенческие объединения вышли ко мне с предложением, чтобы к нам пришли студенты и приняли участие в краткосрочной стажировке и оказали помощь. Как правило вовлечение студентов, к сожалению, пока не очень большое, хотя нам бы хотелось видеть большой отклик и ресурсы. То, что сегодня прошла первая такая стажировка - это большое благо для нас, и мы очень этому рада и всегда рады партнерству, взаимодействию и сотрудничеству»