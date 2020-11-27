В Санкт-Петербурге заработает Машина Голдберга

29 ноября на площадке крупнейшего креативного кластера Design district DAA Санкт-Петербурга пройдет Чемпионат по созданию Машины Голдберга.

Чемпионат объединит студентов, представителей современных формаций искусства, молодых специалистов и будущих гениальных инженеров. Мероприятие позволит взглянуть на мир техники и конструирования совершенно с другой стороны, а также развить у молодежи надпрофессиональные компетенции: креативность, предприимчивость, коммуникативность и инженерную хватку.

"Я очень рад, что второй год подряд в нашем любимом городе соберутся творческие ребята, которые докажут, что мыслить креативно может каждый!" - поделился автор проекта Григорий Корниленко.

К участию в мероприятии приглашаются команды от 5 до 15 человек, готовые применить свои знания на практике и развить новые компетенции.

Задача участников – за отведенное время в формате Work-shop, при содействии более опытных наставников, создать устройство, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом — Машину Голдберга. Как правило, заданное действие выполняется посредством длинной последовательности взаимодействий по «принципу домино».

Все необходимые материалы и инструменты, необходимые для реализации машины, предоставляются организаторами на площадке.

Организаторы: Санкт-Петербургская общественная организация реализации социальных, культурных инициатив, программ и проектов «Молодежь для молодежи», при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Адрес проведения – Красногвардейская площадь, 3Е, Санкт-Петербург.

Подать заявку на мероприятие можно на официальной странице мероприятия в социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/machine_goldberg .