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Питерец.ру » Общество » Подкаст об отношении к возрасту запустили в Петербурге

Подкаст об отношении к возрасту запустили в Петербурге

0
67
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Подкаст об отношении к возрасту запустили в Петербурге

Первой героиней подкаста стала Ольга Никитина, 67-летний блогер, чей профиль в Instagram насчитывает более 200 тысяч подписчиков. Вместе с ведущей Сашей Шаргородской она обсудила, почему современное общество боится стареть, как не зависеть от стереотипов и не бояться изменить свою жизнь и в 30, и в 60, и в 80 лет.

Проект создается автономной некоммерческой организацией «Серебряный возраст» и медиакомпанией «Бумага» (https://paperpaper.ru/molodost-vsyo).

В будущих выпусках проекта героями станут люди разных возрастов (от 18 до 80+) и профессий, в том числе экспертов в вопросах старения – ученых, социологов и психологов. Они поговорят о том, как сохранить и приобрести друзей уже во взрослом возрасте, стоит ли откладывать на старость, а также о взаимопонимании с молодежью, романтике в зрелости и активном долголетии.

«Сколько бы мы не говорили о новой этике, о преодолении стереотипов, проблема эйджизма в российском обществе остается одной из самых актуальных. Сначала молодого человека отказываются принимать всерьез, считая, что в своем юном возрасте он не способен создать ничего стоящего. А когда он становится старше 60-ти, для него как будто закрываются двери во многие сферы. Причем главной причиной его социальной изоляции часто становится он сам, его страхи и ощущение собственной невостребованности. Именно поэтому на протяжении последних 12 лет мы создаем условия, технологии и сервисы для реализации старшего поколения, возвращаем их в активную жизнь общества», – рассказывает Юлия Мальцева, директор автономной некоммерческой организации «Серебряный возраст».

Подкаст можно послушать на: Apple Podcasts, Google Podcasts, «ВКонтакте», «Яндекс.Музыка», Spotify. Каждый новый выпуск будет выходить раз в неделю.

Проект получил субсидию Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в размере субсидия, размер субсидии: 1 592 100 руб.

Источник: Комитет по молодежной политике
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