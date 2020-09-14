В Петербурге простились с летчиками, погибшими в годы Великой Отечественной войны

14 сентября в Сквере Мациевича состоялась торжественно-траурная церемония прощания с летчиками, погибшими в битве за Ленинград. Организовал мероприятие Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Сегодня петербуржцы простились с летчиком-истребителем, младшим лейтенантом Сергеем Александровичем Фадеевым, летчиком-истребителем, младшим лейтентантом Василием Александровичем Морозовым, летчиком-штурмовиком, сержантом Николаем Трофимовичем Гулякиным.

«Из-за эпидобстановки был затруднен поиск павших бойцов. Но мы помогли поисковым отрядам организовать лагерь, купили серьезное оборудование, которым могут пользоваться все, даже новички. В этом году поисковыми отрядами Петербурга найдены останки 552 героев. Имена установлены только у 19 из них. Родственников нашли всего у 2. И за этой, казалось бы, небольшой цифрой стоит колоссальный труд, ведь после раскопок ведется серьезная архивная работа, идентификация по уцелевшим личным вещам, поиск родственников по различным интернет-базам и старым архивам. Самое важное, что мы можем отдать все почести нашим героям», - отмечает Юлия Аблец, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

«Символично, что церемония прощания проходит в сквере, созданном в память об истории Комендантского аэродрома – колыбели российской авиации. Именно здесь совершали свои полеты первые летчики России, именно здесь установлена стела в память обо всех авиаторах, погибших в мирное и военное время. Поиски солдат и офицеров, погибших на полях боев, участие в захоронении их останков и увековечивание памяти – это огромная работа, которую выполняют поисковые отряды. Поисковые экспедиции воспитывают у ребят чувство патриотизма, прививают им любовь к истории нашего города и страны», - говорит глава администрации Приморского района Николай Цед.

Места падений советских самолетов и останки 3 пилотов были обнаружены в ходе Санкт-Петербургского этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти» поисковыми отрядами «Крылья Родины» и «Альбатрос», зарегистрированными в Центре патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».

«Сегодня мы провожаем на малую родину троих молодых ребят-летчиков. Взгляните на их фотографии, посмотрите им в глаза. Сколько в них надежды, юношеской непосредственности, доброты и несбывшихся мечт. Сколько славных дел они могли совершить, если бы не война. И от этого до боли обидно!», - выступил начальник военно-мемориальной службы Западного военного округа, полковнику Сергей Анатольевич Хижняк.

Место падения самолета ИЛ-2 и останки сержанта Гулякина Николая Трофимовича, уроженца Орловской области, были обнаружены поисковым отрядом «Альбатрос» на территории Кировского района Ленинградской области. Николай Трофимович погиб 31 августа 1942 года. Сейчас семья летчика проживает в городе Курск, где 25 сентября 2020 года состоится церемония захоронения героя.

Останки младшего лейтенанта Морозова Василия Александровича, уроженца Нижегородской области, управлявшего истребителем, ЯК-7б, найдены отрядом «Крылья Родины» на территории Кировского района Ленинградской области. Летчик погиб 23 августа 1943 года. Василий Александрович будет захоронен на родине, в Нижегородской области. 17 сентября состоится захоронение на воинском мемориале «Марьина Роща» Нижнего Новгорода.

Для передачи личных вещей младшего лейтенанта Сергея Александровича Фадеева из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург приехал внучатый племянник летчика – Александр Николаевич Шимак.

«Мы всегда знали и почитали Сергея Александровича, хотя располагали, как оказалось, самыми скудными сведениями о гибели. Вот только сейчас, благодаря титаническому и благороднейшему влиянию ребят из поискового отряда «Крылья Родины», мы знаем, как Сергей провел свой последний бой, где он погиб. Теперь его личные вещи всегда будут напоминать нам о нем. Еще раз хочу выразить огромную благодарность всем причастным к этому событию. Вы большие молодцы!» - сказал Александр.

«Спасибо вам, поисковики, за то, что вы делаете. Ребята, пока мы с вами помним подвиг нашего народа – никто не сможет отнять у нас будущее», - прокомментировал член регионального штаба Общероссийского Народного фронта Антон Владимирович Соловьев.

В июне этого года в болотах Тосненского района Ленинградской области поисковики отряда «Крылья Родины» обнаружили место падения истребителя Р-40, который поставлялся в Советский Союз по программе «Лэндлиз». В обломках самолета было найдено тело летчика- младшего лейтенанта Фадеева Сергея Александровича, уроженца Нижегородской области, погибшего в воздушном бою с вражескими самолетами 20 марта 1943 года. Сергей Александрович будет захоронен в Нижнем Новгороде 17 сентября 2020 года.

Справочно:

«Поисковое движение» – это масштабный общественный проект, объединяющий сегодня более 50 тысяч человек по всей России и за её пределами. В его основе лежит благородная и очень важная нравственная цель – сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества. Начало поисковому движению положили в 1960-70-х годах красные следопыты, которые устраивали походы по местам боёв, создавали в школах комнаты боевой славы, Книги Памяти, музеи героев-земляков. Повсеместно пионерские и комсомольские организации брали на себя шефство над ветеранами войны и солдатскими вдовами, уход за воинскими мемориалами, начали поиск без вести пропавших воинов. К середине 1980-х годов их поиск стал более системным. Только в 1988 году, через 40 с лишним лет после окончания Великой Отечественной войны было официально разрешено массовое участие граждан в работах по поиску останков погибших солдат и командиров Красной Армии. В это же время организуются первые «Вахты памяти» по розыску и перезахоронению павших защитников Отечества. В мае 1989 года у деревни Мясной Бор Новгородской области, на месте гибели 2-й ударной армии, была проведена первая «Всесоюзная Вахта памяти» при поддержке Министерства обороны и ЦК ВЛКСМ. Первая «Вахта памяти» в Ленинградской области прошла в 1990 году на Невском Пятачке. В 1997 году по инициативе командира поискового отряда «Возрождение» Георгия Владимировича Стрельца прошла первая «Вахта Памяти» в Санкт-Петербурге. С тех пор «Вахты Памяти» в нашем городе проводятся ежегодно. С 1990 года более 30 тысяч воинов было найдено на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, более 7000 имен установлено. В этом году движение празднует 30-летний юбилей.