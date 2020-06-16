В Петербурге назвали имена лучших выпускников Российских школ

15 июня в Санкт-Петербурге назвали имена лучших выпускников школ страны – победителей премии Северо-Западного института управления РАНХиГС «Лидер поколения». Выдающихся одинадцатиклассников общеобразовательных учреждений России оценивали известные политические деятели Петербурга и Ленинградской области.

Председатель жюри, директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов подчеркнул, что проект стал «счастливым билетом» для школьников, мечтающих учиться в Президентской Академии.

«Являясь одним из ведущих в России и Европе вузов социально-экономического и гуманитарного профиля и готовя будущих управленцев, мы заинтересованы в привлечении лучших абитуриентов, целеустремленных, трудолюбивых, ответственных, с задатками будущих лидеров. Для поиска таких ребят в СЗИУ РАНХиГС ежегодно проводится премия «Лидер поколения». Позвольте выразить благодарность всем участникам за волю к победе. Будем рады встретиться с вами в стенах нашего Института», – сказал Владимир Шамахов.

В этом году премия «Лидер поколения – 2020» прошла в новом – дистанционном формате. Участие в проекте приняли более 560 школьников из двухсот городов России. По итогам отборочных этапов в финал вышли 20 лучших выпускников российских школ. В рамках «Виртуальной трибуны» они выступили с подготовленной самопрезентацией, рассказали о значении лидерства в современном обществе, а затем ответили на вопросы членов жюри.

В результате победителем и обладателем главного приза – гранта на обучение в 200 тысяч рублей в Петербургском кампусе Президентской Академии – стал выпускник школы №345 Санкт-Петербурга Игорь Гавриленко. Второе место и грант в 100 тысяч рублей завоевала одинадцатиклассница школы №151 Петербурга Екатерина Беккер, третье место разделили сразу две участницы. Гранты на 50 тысяч рублей достались учащейся лицея милиции им. генерал-майора Хисматулина Виктории Лисицыной из Сургута и выпускнице школы №25 города Абакан Ирине Беленькой. Последняя также получила «Приз зрительских симпатий», собрав более семисот голосов от зрителей прямого эфира финала. В подарок Ирина Беленькая получила книгу «Концепция стратегирования» научного руководителя факультета экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС, профессора, Иностранного члена РАН Владимира Квинта.

Трансляцию прямого эфира премии смотрели более 10 тысяч человек. Среди зрителей финала были друзья, родственники финалистов, преподаватели и студенты РАНХиГС, а также учащиеся младших классов – участники будущих сезонов премии «Лидер поколения», которые пришли не только поболеть за старших товарищей, но и набраться опыта. Зрители проявили небывалую активность и в совокупности оставили около пяти тысяч сообщений со словами поддержки финалистам.

«Я очень долго готовился к «виртуальной трибуне» и рассчитывал только на победу. Уверен, что премия «Лидер поколения» – это старт для будущих вершин, которые мне еще предстоит преодолеть», – поделился Игорь Гавриленко.

По словам заместителя председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, звание финалиста проекта «Лидер поколения» – важное достижение на пути к освоению выбранной профессии.

«Поздравляю всех, кто рискнул принять участие в премии. Вы, безусловно, входите в число наиболее пассионарных граждан и уже сегодня являетесь активными участниками строительства собственного будущего. Уверен, в дальнейшем, обучаясь в Северо-Западном институте управления РАНХиГС, вам удастся успешно реализовать свой потенциал на благо родных городов и всей страны», – заявил Дмитрий Ялов.

С этим мнением согласился глава администрации Центрального района Петербурга Максим Мейксин: «У нашей молодежи сформировалось серьезное понимание, что нужно сделать, чтобы страна развивалась. Искренне надеюсь, что это поколение приведет нас к новым победам».

Добавим, премия «Лидер поколения» учреждена Петербургским кампусом Президентской академии и присуждается за особые достижения ученикам 11-х классов, активно проявившим себя во внеучебной деятельности. Четырём финалистам проекта предоставляются гранты на обучение в СЗИУ РАНХиГС в 50, 100 и 200 тысяч рублей. Кроме того, все призеры премии получат плюс семь дополнительных баллов к общей сумме ЕГЭ при поступлении в Петербургский РАНХиГС на любые направления бакалавриата и специалитета.