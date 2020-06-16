ента новостей

15:12
В Петербурге назвали имена лучших выпускников Российских школ
14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
14:43
В Невском районе молодая девушка выпала с шестого этажа
11:40
В Петербурге задержали домушников
10:12
Восстановление турпотока
09:50
Игнорирование самоизоляции
15:02
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют
13:54
В Ленобласти пьяный мужчина выстрелил в прохожего
13:44
В Ленобласти задержали пьяного автоугонщика
13:39
На строящемся корабле на "Адмиралтейских верфях" взорвался газ
13:13
В Петербурге подожгли иномарку
12:08
В Петербурге общественники передали средства индивидуальной защиты в НИИ скорой помощи
12:05
В Петербурге стартует квест «Фронтовые треугольники»
10:42
В Ленобласти открылти доступ в лес
10:40
В центре Петербурга ограничат движение транспорта
09:32
Коронавирус в бассейне
08:53
Теперь можно стричься
17:39
В Петербурге общественники взяли на контроль нападение на волонтера
10:22
Как жара влияет на коронавирус?
10:05
Отсрочка по платежам для предпринимателей
19:36
Прохоркин вернётся в КХЛ, но выступать будет за «Металлург»
16:43
Петербуржцы присоединились к акции #ялюблюРоссию
09:59
Они гуляли в парках
09:42
Почему не берем пример с Москвы?
19:45
Арт-проект «Памятные места и храмы Александра Невского» переходит в онлайн-формат
12:15
В Петербурге готовятся к снятию ограничений
12:08
В Ленобласти разведут мост через реку Свирь
11:10
В Сестрорецке собака покусала грудного ребенка
10:42
Актуальность психологической помощи
10:03
Путин за Дрозденко
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге назвали имена лучших выпускников Российских школ

В Петербурге назвали имена лучших выпускников Российских школ

0
1
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Петербурге назвали имена лучших выпускников школ страны – победителей премии Северо-Западного института управления РАНХиГС «Лидер поколения».

15 июня в Санкт-Петербурге назвали имена лучших выпускников школ страны – победителей премии Северо-Западного института управления РАНХиГС «Лидер поколения». Выдающихся одинадцатиклассников общеобразовательных учреждений России оценивали известные политические деятели Петербурга и Ленинградской области.

Председатель жюри, директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов подчеркнул, что проект стал «счастливым билетом» для школьников, мечтающих учиться в Президентской Академии.  

«Являясь одним из ведущих в России и Европе вузов социально-экономического и гуманитарного профиля и готовя будущих управленцев, мы заинтересованы в привлечении лучших абитуриентов, целеустремленных, трудолюбивых, ответственных, с задатками будущих лидеров. Для поиска таких ребят в СЗИУ РАНХиГС ежегодно проводится премия «Лидер поколения». Позвольте выразить благодарность всем участникам за волю к победе. Будем рады встретиться с вами в стенах нашего Института», – сказал Владимир Шамахов.

В этом году премия «Лидер поколения – 2020» прошла в новом – дистанционном формате. Участие в проекте приняли более 560 школьников из двухсот городов России. По итогам отборочных этапов в финал вышли 20 лучших выпускников российских школ. В рамках «Виртуальной трибуны» они выступили с подготовленной самопрезентацией, рассказали о значении лидерства в современном обществе, а затем ответили на вопросы членов жюри.

В результате победителем и обладателем главного приза – гранта на обучение в 200 тысяч рублей в Петербургском кампусе Президентской Академии – стал выпускник школы №345 Санкт-Петербурга Игорь Гавриленко. Второе место и грант в 100 тысяч рублей завоевала одинадцатиклассница школы №151 Петербурга Екатерина Беккер, третье место разделили сразу две участницы. Гранты на 50 тысяч рублей достались учащейся лицея милиции им. генерал-майора Хисматулина Виктории Лисицыной из Сургута и выпускнице школы №25 города Абакан Ирине Беленькой. Последняя также получила «Приз зрительских симпатий», собрав более семисот голосов от зрителей прямого эфира финала. В подарок Ирина Беленькая получила книгу «Концепция стратегирования» научного руководителя факультета экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС, профессора, Иностранного члена РАН Владимира Квинта.

Трансляцию прямого эфира премии смотрели более 10 тысяч человек. Среди зрителей финала были друзья, родственники финалистов, преподаватели и студенты РАНХиГС, а также учащиеся младших классов – участники будущих сезонов премии «Лидер поколения», которые пришли не только поболеть за старших товарищей, но и набраться опыта. Зрители проявили небывалую активность и в совокупности оставили около пяти тысяч  сообщений со словами поддержки финалистам.

«Я очень долго готовился к «виртуальной трибуне» и рассчитывал только на победу. Уверен, что премия «Лидер поколения» – это старт для будущих вершин, которые мне еще предстоит преодолеть», – поделился Игорь Гавриленко.

По словам заместителя председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, звание финалиста проекта «Лидер поколения» – важное достижение на пути к освоению выбранной профессии.

«Поздравляю всех, кто рискнул принять участие в премии. Вы, безусловно, входите в число наиболее пассионарных граждан и уже сегодня являетесь активными участниками строительства собственного будущего. Уверен, в дальнейшем, обучаясь в Северо-Западном институте управления РАНХиГС, вам удастся успешно реализовать свой потенциал на благо родных городов и всей страны», – заявил Дмитрий Ялов.

С этим мнением согласился глава администрации Центрального района Петербурга Максим Мейксин: «У нашей молодежи сформировалось серьезное понимание, что нужно сделать, чтобы страна развивалась. Искренне надеюсь, что это поколение приведет нас к новым победам».

Добавим, премия «Лидер поколения» учреждена Петербургским кампусом Президентской академии и присуждается за особые достижения ученикам 11-х классов, активно проявившим себя во внеучебной деятельности. Четырём финалистам проекта предоставляются гранты на обучение в СЗИУ РАНХиГС в 50, 100 и 200 тысяч рублей. Кроме того, все призеры премии получат плюс семь дополнительных баллов к общей сумме ЕГЭ при поступлении в Петербургский РАНХиГС на любые направления бакалавриата и специалитета.

Источник: СЗИУ РАНХиГС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-05-2020, 19:53
Стартовал прием заявок на ежегодную премию СЗИУ РАНХиГС «Лидер поколения»
22-04-2020, 12:44
Петербургский вуз объявил о старте цифровой приёмной кампании
25-03-2020, 19:15
Студенты вузов помогут петербуржцам пожилого возраста пережить карантин
16-05-2018, 19:42
Тысячи петербуржцев проголосовали за лучших управленцев города и области
19-06-2017, 16:36
Торжественный прием в честь лучших выпускников ВМФ России
20-06-2018, 20:29
На плацу Константиновского дворца пройдет торжественный приём в честь лучших выпускников образовательных учреждений ВМФ

Происшествия на дорогах

0
43
Сегодня, 14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
0
498
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
915
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
997
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
Наверх