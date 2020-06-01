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Питерец.ру » Общество » В Петербурге подвели итоги городского конкурса «Семейные тренировки дома»

В Петербурге подвели итоги городского конкурса «Семейные тренировки дома»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
В Санкт-Петербурге подвели итоги городского конкурса «Семейные тренировки дома», организованном при поддержке Народного фронта

В Санкт-Петербурге подвели итоги городского конкурса «Семейные тренировки дома», организованном при поддержке Народного фронта. Победитель получил главный приз – велосипед.

В течение месяца участниками конкурса могли стать все желающие семьи с детьми старше трех и младше 16 лет. Необходимо было проводить тренировочные занятия всей семьей каждый день в течение семи дней. Ежедневно участники присылали организаторам видеоотчеты. Всего к конкурсу присоединились около ста семей. При оценке судьи обращали внимание на энергичность и четкость выполнения упражнений, их креативность и неординарность.

Бесспорную победу, по мнению судей, одержала семья Тележенко – «Спортивные зайцы». К зарядке на даче они привлекли не только детей, но и бабушек и дедушек.

Второе и третье места разделили семьи Магуновы («Могучие орлы») и Самсоновы («Кабанчики»). Также в течение заключительной недели в интернете шло голосование на приз зрительских симпатий. За идейность и позитив поощрительный приз получила команда «Заводные апельсины», за исполнительность и активность – «Цветные карандаши» и за очарование и стремление – «Фортуна».

«Мы очень рады, что откликнулось столько семей. Из-за сложившейся небезопасной эпидемиологической ситуации найден новый формат работы. Если раньше весной семьи традиционно проводили много времени на улице, то сейчас очень важно, что все остаются дома. Наш конкурс, который позволяет всей семьей заниматься физкультурой и поддерживать себя в форме, призван укрепить отношения между родителями и детьми. Специальной подготовки не требовалось, главное – выполнять упражнения дома. Распределить призовые места было непросто. Те, кто не попал в тройку лидеров, также получат памятные призы. Семьи, занявшие второе и третье место, получили награды в День защиты детей – 1 июня. А победитель до сих пор на даче соблюдает самоизоляцию, поэтому приз получит, как только кто-нибудь из семьи вернется в город», – пояснил член регионального штаба ОНФ в Петербурге Антон Соловьев.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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