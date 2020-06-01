В Петербурге подвели итоги городского конкурса «Семейные тренировки дома»

В Санкт-Петербурге подвели итоги городского конкурса «Семейные тренировки дома», организованном при поддержке Народного фронта. Победитель получил главный приз – велосипед.
В течение месяца участниками конкурса могли стать все желающие семьи с детьми старше трех и младше 16 лет. Необходимо было проводить тренировочные занятия всей семьей каждый день в течение семи дней. Ежедневно участники присылали организаторам видеоотчеты. Всего к конкурсу присоединились около ста семей. При оценке судьи обращали внимание на энергичность и четкость выполнения упражнений, их креативность и неординарность.
Бесспорную победу, по мнению судей, одержала семья Тележенко – «Спортивные зайцы». К зарядке на даче они привлекли не только детей, но и бабушек и дедушек.
Второе и третье места разделили семьи Магуновы («Могучие орлы») и Самсоновы («Кабанчики»). Также в течение заключительной недели в интернете шло голосование на приз зрительских симпатий. За идейность и позитив поощрительный приз получила команда «Заводные апельсины», за исполнительность и активность – «Цветные карандаши» и за очарование и стремление – «Фортуна».