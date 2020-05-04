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Питерец.ру » Общество » В первые дни мая в Петербурге родилось три двойни

В первые дни мая в Петербурге родилось три двойни

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Маленькие петербуржцы появились на свет в родильных домах № 6, 9 и 17.

В первые майские дни в Санкт-Петербурге родилось три двойни. Маленькие петербуржцы появились на свет в родильных домах № 6, 9 и 17. Губернатор Александр Беглов навестил мам и малышей, поздравил счастливых родителей с прибавлением в семействах.
Акушерской службой города предприняты беспрецедентные меры для того, чтобы не допустить распространения инфекции в роддомах, не затронутых коронавирусом. Медперсонал сдаёт тесты и обследуется на наличие инфекции еженедельно. Будущие мамы сдают анализы на коронавирус с 38 недели беременности и при поступлении в роддом. 

Всего за первые месяцы 2020 года в Петербурге родились 13766 детей. Из них - 223 двойни и три тройни.

В ближайшие дни в роддоме №9 начнет работу первый в Санкт-Петербурге психофизиопрофилактический центр подготовки к родам с бассейном.

Источник: Администрация Петербурга
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