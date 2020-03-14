Массовые мероприятия отменены

«Питерец.ру» сообщает, что власти Петербурга приняли решение запретить массовые мероприятия, в которых участвует более 1 тыс. человек. Ожидается, что такие меры будут действовать на протяжении полутора месяцев. Запрет установлен с 16 марта по 30 апреля.

Такое решение обусловлено проблемой коронавирусной инфекции. В Петербурге зарегистрированы единичные случаи заражения этой болезнью. Власти делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшее распространение вируса.

Петербуржцам рекомендуют не выезжать за пределы страны. При первых же проявлениях вирусных симптомов, к которым относятся кашель, повышенная температура тела, необходимо обращаться к врачу. Причем делать это следует незамедлительно.