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Питерец.ру » Общество » Сегодня городские депутаты направят в Госдуму инициативу Тихоновой о предельном уровне вони

Сегодня городские депутаты направят в Госдуму инициативу Тихоновой о предельном уровне вони

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Опубликовал: Вадик Котов
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vk.com
ЗакС рассмотрит инициативу Надежды Тихоновой о необходимости оценки качества атмосферного воздуха не только по химическому составу, но и по запаху

Сегодня, 12 марта, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрят проект федерального закона, который вводит в экологическое законодательство РФ понятие «запах» и его оценку – комфортно ли дышать таким воздухом или нет (http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777337259). Документ разработала депутат фракции «Справедливая Россия» Надежда Тихонова. Инициатива позволит объективно оценивать условия проживания людей в микрорайонах, расположенных рядом с мусорными полигонами, заводами, промышленными предприятиями, где замеры по «загрязненности» вредными веществами могут соответствовать норме, но жители ощущают дискомфорт от неприятных выхлопов, - считает парламентарий. Если ЗакС поддержит проект, он будет направлен на рассмотрение Государственной Думы и может стать федеральным законом.

Сейчас мониторинг воздуха позволяет определить, соответствует ли он нормам по «загрязненности» вредными веществами, но не дает оценки тому, комфортно ли людям дышать таким воздухом. Надежда Тихонова разработала проект поправок в федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», дополняющий существующие нормативы состояния атмосферного воздуха новым показателем – нормативом запаха.

Как следует из текста законопроекта, «региональный норматив запаха – это <...> значение концентрации запаха, выраженное в единицах запаха (ЕЗ/м3), применяющееся на территории субъекта Российской Федерации в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду». Право установить такой норматив закрепляется за органами государственной власти субъектов федерации. В Петербурге таким правом будет обладать городская администрация.

Законопроект предполагает установление экологического норматива запаха. При этом новый норматив должен будет учитываться и при планировании строительства, и при вводе в эксплуатацию промышленных и иных предприятий, которые осуществляют выбросы в воздух. Соблюдение норматива будут отслеживать при помощи мониторинга атмосферного воздуха. При превышении показателей нарушителей ждут штрафы и предписания к устранению нарушения.

На одном из заседаний Профильной комиссии по экологической защите населения городского парламента, которую возглавляет Надежда Тихонова, начальник учебного отдела научно-исследовательского института «Атмосфера» Ольга Снопковская рассказала, каким образом можно проводить мониторинг качества запаха воздуха: «Эксперты вдыхают воздух вблизи источника запаха и определяют, когда его качество становится некомфортным. Затем этот уровень выставляется на приборах, и в дальнейшем приборы могут осуществлять мониторинг автоматически. Интенсивность измеряется в единицах запаха». По словам Снопковской, чаще всего жалобы от жителей начинают поступать, если запах превышает уровень в 5 единиц. Именно такой предел нормы эксперты НИИ «Атмосфера» считают оптимальным для Санкт-Петербурга.

В некоторых странах Европы на государственном уровне устанавливаются четкие нормативы запахов для промышленных предприятий. К примеру, в Дании норматив запаха в жилой зоне составляет 5 ЕЗ/м3, в промышленной зоне – 10 ЕЗ/м3; в Венгрии приемлемым считается уровень запаха от 3 до 5 ЕЗ/м3.

В пояснительной записке автор инициативы отмечает, что актуальность законопроекта «обусловлена тем, что на данный момент при появлении резких некомфортных запахов жители города обращаются в территориальные органы Росприроднадзора, Роспотребнадзора, органы исполнительной власти субъектов РФ, однако последние чаще всего не имеют возможности ни определить источник запаха и его состав, ни привлечь нарушителя к ответственности». Поэтому, – считает Надежда Тихонова, – существующая система нормативов воздуха нуждается в дополнении.

«Предложенные изменения могут стать первым шагом в установлении качественно нового уровня контроля за организациями, осуществляющими выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обеспечат исполнение конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду и будут способствовать созданию комфортной городской среды», – резюмирует автор законопроекта.

Проект закона имеет положительное заключение юридического управления Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Концепция законопроекта была рассмотрена и поддержана на заседании Комитета по экологии Парламентской ассоциации Северо-запада России. Кроме того, в целом проект поддержал Комитет Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Комментирует Надежда Тихонова:

– Мы получаем очень много обращений от жителей, которые жалуются на неприятные запахи с улицы, на то, что дома невозможно открыть форточки. А ответственные за это органы только разводят руками: «мол, ничего не можем сделать, если норма загрязняющих веществ в воздухе не превышена». Тем временем новые жилые кварталы появляются все ближе и ближе к промзонам, мусорным полигонам. Люди, которые покупают там квартиры, даже не осознают, что их ждёт. Этого всего можно избежать, если заранее проводить замеры и, при необходимости, отодвигать жилую застройку дальше от «дурно пахнущих» предприятий. Норматив запаха позволит изменить качество жизни горожан.

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