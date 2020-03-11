Общественники проинспектировали полигон сточных вод «Северный»

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и представителями СМИ провели совместный мониторинг полигона сточных вод «Северный». Инспекция прошла в рамках отработки обращений, поступивших на Прямую линию с Владимиром Путиным.

Так, на Прямую линию поступили обращения от жителей близлежащих районов города, которые сообщили Президенту, что при определенных климатических условиях в районе полигона возникает неприятный запах.

«Здесь, в Приморском районе города расположены два полигона: ТБО «Новоселки» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по складированию осадка сточных вод «Северный». В рамках работы нашего проекта «Прямая линия. Продолжение» мы отрабатываем обращения петербуржцев, которые жаловались на наличие неприятного запаха в этой местности. К сожалению, в нормативных документах не прописаны четкие критерии интенсивности запаха. В этой сфере необходимо более детальное нормативно-правовое регулирование. Кроме того, мы считаем, что необходимо синхронизировать работы по рекультивации полигона ТБО «Новоселки» и работы по ликвидации осадков сточных вод на полигоне «Северный». Это поможет местным жителям чувствовать себя комфортно при любых климатических условиях», - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

По данным активистов, площадь полигона составляет 83 га. Он был введен в эксплуатацию в 1986 году. Основное назначение полигона «Северный» – это размещение технологических отходов IV и V классов опасности, которые образуются в процессе транспортировки и очистки сточных вод. С 2007 года здесь прекратили размещение осадка сточных вод.