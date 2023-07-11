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Питерец.ру » Общество » У партийного проекта «Единой России» «Zа самбо» в акватории Петербурга появился «именной» теплоход

У партийного проекта «Единой России» «Zа самбо» в акватории Петербурга появился «именной» теплоход

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Секретарь реготделения «Единой России» Сергей Боярский отметил: в Северной столице ещё многое сделают для популяризации самбо в год его 85-летия

В акваторию Невы 10 июля вышел теплоход, брендированный в честь 85-летнего юбилея самбо. На нем – портреты основателей и именитых спортсменов этого вида единоборств, а такжелоготип федерального проекта «Единой России» «Za самбо». Вместе с руководителями городской Федерации самбо и спортсменами в первый рейс судно проводил лидер петербургских единороссов Сергей Боярский.

На торжественной церемонии он отметил: «Я уверен, что раскрашенный и украшенный разными вещами, связанными с этим видом спорта, теплоход точно будет обращать на себя внимание детишек, которые всегда сопровождают любое судно своим озорным взглядом, как это делал когда-то я. И может быть, это станет для кого-то началом пути в этот удивительный спорт, который можно назвать частью нашей национальной идеи, потому что он очень добрый, благородный и воспитывает не только крепкое тело, но и сильный дух, который присущ каждому россиянину, особенно в такие непростые для страны времена».

Руководитель петербургского отделения партии подчеркнул, что в Петербурге немало делается для популяризации самбо и многое ещё будет сделано в юбилейный год 85-летия этого национального вида спорта.

«На совете Федерации самбо мы решили, что именно корабль, символ Петербурга, должен привлечь внимание гостей и жителей Северной столицы к этой важной для нас дате – 85-летнему юбилею самбо. Это действительно знаковое событие для всего спортивного сообщества города. Мы продолжаем дело основателей ленинградской школы отечественного вида единоборств и уверены, что благодаря нашей слаженной работе сможем сделать петербургскую школу самбо лучшей в стране, а, возможно, и в мире», – сказал президент Федерации самбо Санкт-Петербурга Андрей Клямко.

Судно для брендирования было предоставлено одной из самых крупных судоходных компаний Северной столицы – Astra Marine. Торжественная церемония отправки прогулочного теплохода в первый рейс состоялась на Университетской набережной. Корабль будет курсировать по рекам и канала Санкт-Петербурга до окончания навигационного сезона.

Напомним, в 2022 году «Единая Россия» запустила федеральный проект «Zа самбо». Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председатель общественного совета — секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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