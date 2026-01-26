В Петербурге наградил юных футболистов

В рамках завершения осенних соревнований Федерации футбола Санкт-Петербурга 2025 года, состоявшихся в преддверии знаменательной даты — 100-летия клуба «Зенит», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Александр Бельский, провел торжественную церемонию награждения. В этот день были отмечены достижения юных футболистов, представляющих клубы категории «А» в Дивизионе В.М. Боброва, в частности, команд мальчиков 14 лет.

Александр Бельский, обращаясь к присутствующим, отметил важность этого года для футбольного сообщества города. «Дорогие друзья, сегодня мы подводим итоги 2025 года, который стал знаковым для нашего клуба «Зенит», отмечающего свой вековой юбилей. Я хочу выразить свою искреннюю благодарность всем, кто принял участие в мероприятиях, посвященных этому важному событию, и надеюсь, что в текущем сезоне наш «Зенит» не только завоюет первое место, но и станет чемпионом», — подчеркнул он.

Спикер петербургского парламента также поздравил юных спортсменов с их успехами. «Каждый из вас продемонстрировал, что достоин защищать спортивную честь нашего любимого города. Я желаю вам новых побед и достижений на спортивном поприще», — добавил он, подчеркивая значимость командной работы и упорства в достижении целей.

По итогам турнира, первое место заняла команда футбольного клуба «Зенит», на втором месте оказалась спортивная школа олимпийского резерва «Зенит», а третью позицию заняла команда «Алмаз-Антей». Эти результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки и мастерства юных футболистов, которые с каждым годом становятся все более конкурентоспособными.

Кроме того, в ходе церемонии награждения были вручены специальные призы в таких номинациях, как «11 лучших футболистов по итогам Первенства» и «Лучший бомбардир». Эти награды стали признанием выдающихся индивидуальных достижений игроков, которые внесли значительный вклад в успех своих команд.

Такое внимание к юным спортсменам не только подчеркивает важность развития футбольной культуры в Санкт-Петербурге, но и вдохновляет новое поколение футболистов на достижения высоких результатов в спорте.