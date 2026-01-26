ента новостей

В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти
В Петербурге наградил юных футболистов
27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта
День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку
В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России
Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек
Выставка «Графическое наследие»
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
В Петербурге наградил юных футболистов

Александр Бельский наградил юных футболистов

В рамках завершения осенних соревнований Федерации футбола Санкт-Петербурга 2025 года, состоявшихся в преддверии знаменательной даты — 100-летия клуба «Зенит», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Александр Бельский, провел торжественную церемонию награждения. В этот день были отмечены достижения юных футболистов, представляющих клубы категории «А» в Дивизионе В.М. Боброва, в частности, команд мальчиков 14 лет.

Александр Бельский, обращаясь к присутствующим, отметил важность этого года для футбольного сообщества города. «Дорогие друзья, сегодня мы подводим итоги 2025 года, который стал знаковым для нашего клуба «Зенит», отмечающего свой вековой юбилей. Я хочу выразить свою искреннюю благодарность всем, кто принял участие в мероприятиях, посвященных этому важному событию, и надеюсь, что в текущем сезоне наш «Зенит» не только завоюет первое место, но и станет чемпионом», — подчеркнул он.

Спикер петербургского парламента также поздравил юных спортсменов с их успехами. «Каждый из вас продемонстрировал, что достоин защищать спортивную честь нашего любимого города. Я желаю вам новых побед и достижений на спортивном поприще», — добавил он, подчеркивая значимость командной работы и упорства в достижении целей.

По итогам турнира, первое место заняла команда футбольного клуба «Зенит», на втором месте оказалась спортивная школа олимпийского резерва «Зенит», а третью позицию заняла команда «Алмаз-Антей». Эти результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки и мастерства юных футболистов, которые с каждым годом становятся все более конкурентоспособными.

Кроме того, в ходе церемонии награждения были вручены специальные призы в таких номинациях, как «11 лучших футболистов по итогам Первенства» и «Лучший бомбардир». Эти награды стали признанием выдающихся индивидуальных достижений игроков, которые внесли значительный вклад в успех своих команд.

Такое внимание к юным спортсменам не только подчеркивает важность развития футбольной культуры в Санкт-Петербурге, но и вдохновляет новое поколение футболистов на достижения высоких результатов в спорте.

