Александр Бельский поздравил выпускников гимназии № 433

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в празднике последнего звонка в гимназии № 433 Курортного района, который прозвенел для выпускников 9-х классов. Спикер напутствовал добрыми словами гимназистов и выразил благодарность учителям и наставникам юных петербуржцев.

— Дорогие ребята, сегодняшний последний звонок для меня тоже весьма трепетный. Выпускником 9 класса является и моя дочка, и я так же, как все родители, буду переживать и ждать итогов главного испытания — государственного экзамена. Надеюсь, всё сложится так, как вы хотите и ваши стремления увенчаются успехом. Вам выпало счастье жить в Петербурге — городе, который открывает огромные возможности. Уверен, каждый из вас найдёт в нём свою дорогу. Главное, чтобы это был осознанный выбор, основанный на желании трудиться и стремлении к совершенству. В этот замечательный день я благодарю наших учителей за преданность своей нелёгкой и почётной профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые они дарят ученикам. Желаю вам упорства в достижении поставленных целей, процветания во взрослой жизни, — сказал Александр Бельский.

Отметим, в этом году 665 школ Санкт-Петербурга закончат без малого 74 тысячи выпускников 9-х и 11-х классов.