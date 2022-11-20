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Питерец.ру » Спорт » СКА проиграл «Нефтехимику», пропуская только в неравных составах

СКА проиграл «Нефтехимику», пропуская только в неравных составах

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Пропустить решающую шайбу в большинстве должно было быть очень обидно для команды Романа Ротенберга.

«Питерец.ру» констатирует: визит СКА в Татарстан оказался ещё менее удачным, чем вояж на Дальний Восток. Любители пошутить могут заметить, что «Нефтехимику» петербургский клуб хотя бы не проиграл с крупным счётом, как накануне «Ак Барсу» (в Казани было 5:2 в пользу нынешней команды Олега Знарка). Что же случилось в Нижнекамске, где СКА уступил с минимальным результатом 1:2?

Любопытно, что в матче «Нефтехимика» и СКА все шайбы забрасывались при разном количестве хоккеистов на льду. Гости открыли счёт усилиями Дмитрия Яшкина с передач Александра Никишина и Василия Глотова в равных составах, произошло это на 15-й минуте. Сравняли счёт нижнекамцы во втором отрезке встречи, реализовав удаление Кирилла Кирсанова, когда защищавший ворота СКА Владислав Подъяпольский не смог отразить бросок Митякина.

Зрители «Нефтехим-Арены» наверняка огорчились, когда на 56-й минуте малый штраф схлопотал канадец Шинкарук. Однако «Нефтехимик» смог не только выстоять в меньшинстве, но и забить. Лидер нижнекамской атаки Лещенко отличился в контратаке и продлил собственную результативную серию до четырёх игр.

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