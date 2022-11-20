СКА проиграл «Нефтехимику», пропуская только в неравных составах

«Питерец.ру» констатирует: визит СКА в Татарстан оказался ещё менее удачным, чем вояж на Дальний Восток. Любители пошутить могут заметить, что «Нефтехимику» петербургский клуб хотя бы не проиграл с крупным счётом, как накануне «Ак Барсу» (в Казани было 5:2 в пользу нынешней команды Олега Знарка). Что же случилось в Нижнекамске, где СКА уступил с минимальным результатом 1:2?

Любопытно, что в матче «Нефтехимика» и СКА все шайбы забрасывались при разном количестве хоккеистов на льду. Гости открыли счёт усилиями Дмитрия Яшкина с передач Александра Никишина и Василия Глотова в равных составах, произошло это на 15-й минуте. Сравняли счёт нижнекамцы во втором отрезке встречи, реализовав удаление Кирилла Кирсанова, когда защищавший ворота СКА Владислав Подъяпольский не смог отразить бросок Митякина.

Зрители «Нефтехим-Арены» наверняка огорчились, когда на 56-й минуте малый штраф схлопотал канадец Шинкарук. Однако «Нефтехимик» смог не только выстоять в меньшинстве, но и забить. Лидер нижнекамской атаки Лещенко отличился в контратаке и продлил собственную результативную серию до четырёх игр.