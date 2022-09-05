«Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Российской Премьер-Лиги

Поединок «Спартака» и «Зенита» собрал не самую значительную аудиторию на московском стадионе: если верить СМИ, то посещаемость центрального матча 8-го тура чемпионата РПЛ составила примерно 15 тысяч зрителей. «Питерец.ру» догадывается в чём тут дело, но новость посвящена футболу, а не новым правилам его посещения.

«Спартаку» удалось открыть счёт усилиями Александра Соболева, который забил настоящий гол центрфорварда. Комментаторы назвали комбинацию «восхитительной», а вели в счёте «красно-белые» после успеха Соболева до начала второго тайма.

Сравнял счёт Ловрен, воспользовавшись неразберихой в спартаковской обороне при подаче углового. Не лучшим образом в этом эпизоде сыграл и вратарь хозяев Максименко. А гол Андрея Мостового был забит в каком-то издевательском для обороны столичной команды стиле: игрок «Зенита» спокойно обработал мяч вблизи штрафной площади и пробил в незащищённый угол ворот.

Сергей Семак на пресс-конференции выразил удовлетворение качеством игры своей команды, а «Зенит» лидирует, набрав 20 очков.