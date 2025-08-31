ента новостей

21:11
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
16:18
Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем
16:10
В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса
15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
12:11
В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»
09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
09:18
В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700
15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
10:14
В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта
10:09
В Госдуму внесли законопроект о выходном 1 сентября
10:00
На пост председателя Комитета по тарифам Петербурга назначен Станислав Протасов
09:43
Петербуржцы отличились на чемпионате России по гребному спорту
16:40
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга
16:28
Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными
14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
14:12
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»

В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»

В Северной столице завершился турнир "Мемориал В.Л. Корчного", являвшийся этапом Кубка России по шахматам среди мужчин.

В шахматном соревновании приняли участие 233 спортсмена, представлявшие девять иностранных государств и 53 субъекта Российской Федерации.

По результатам девяти туров напряжённой борьбы, звание победителя завоевал международный мастер Кирилл Шубин, представляющий Санкт-Петербург, набравший 7,5 очков.

Гроссмейстер из Москвы, Владимир Захарцов, занял второе место, уступив лидеру лишь по дополнительным критериям.

Третьим призёром стал московский мастер FIDE, Александр Усов, с результатом 7 очков из 9 возможных.

Данный турнир является ключевым событием ежегодного фестиваля "Петербургское лето".

В рамках этого фестиваля также был проведён детский шахматный турнир, собравший 423 юных участника со всей России.

Организатором фестиваля выступила Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-08-2025, 18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
22-08-2022, 13:28
В Петербурге стартовал международный шахматный фестиваль «Петербургское лето»
31-10-2012, 08:11
Международный шахматный фестиваль «Мемориал М.И.Чигорина»
27-07-2023, 02:12
«Мемориал Корчного» пройдёт в Санкт-Петербурге с 17 по 24 августа в рамках международного шахматного фестиваля «Петербургское лето – 2023»
10-01-2024, 20:14
В Санкт-Петербурге прошел шахматный фестиваль «Рождественский»
23-08-2024, 14:40
Шахматист из Кемерово Григорий Пономарёв победил на Мемориале Корчного в Санкт-Петербурге, второе место занял Вадим Звягинцев, третье – Кирилл Шубин

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
29-08-2025, 13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
27-08-2025, 14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
26-08-2025, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Наверх