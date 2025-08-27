ента новостей

В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков

Полицейсике проводят проверку по факту ДТП на 16 км дороги «Жабино-Губаницы-Волосово-Реполка-Сосново-Вересть» в Волосовском районе Ленобласти

26 августа, около 20 часов 50 минут, на 16-м километре автотрассы «Жабино-Губаницы-Волосово-Реполка-Сосново-Вересть» в Волосовском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», потеряв контроль над управлением, допустил занос транспортного средства и столкнулся с попутным автомобилем «Джилли Атлас», которым управлял 39-летний мужчина.

В результате данного инцидента, пассажиры «Фольксваген Поло», а именно шестнадцатилетняя девочка и пятнадцатилетний мальчик, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Ещё один пятнадцатилетний подросток, находившийся в том же автомобиле, прошёл осмотр на месте происшествия, но от оказания медицинской помощи отказался.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту произошедшего ДТП для установления всех обстоятельств случившегося.

Все по теме: Ленобласть, Волосовский район, ДТП
