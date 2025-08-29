На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом

29 августа, около 10 часов 35 минут, правоохранительные органы получили информацию о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем вблизи дома номер 16 по улице Кантемировской.

Согласно предварительной информации, водитель грузового автомобиля марки "Хендай" потерял контроль над транспортным средством, что привело к столкновению с легковым автомобилем "Шевроле". В результате удара грузовик изменил траекторию движения и совершил наезд на опорный столб, а также задел курьера, передвигавшегося на электровелосипеде.

В настоящее время ведется работа по установлению точных данных о наличии и степени тяжести травм, полученных участниками происшествия.

По данному факту дорожно-транспортного происшествия инициировано проведение всесторонней проверки для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося.