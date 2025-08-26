Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново

25 августа в 20:00 в дежурную часть полиции Приозерского района поступило сообщение из медицинского учреждения о самостоятельном обращении пятнадцатилетнего подростка за медицинской помощью. Приблизительно в 18:00 несовершеннолетний прибыл в больницу.

В связи с тяжестью полученных повреждений, подросток был немедленно госпитализирован. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Согласно предварительной информации, юноша пояснил медицинскому персоналу, что инцидент произошел в лесном массиве вблизи поселка Сосново. Подросток утверждал, что во время управления мотоциклом он совершил столкновение с деревом.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего. Целью проверки является установление всех деталей инцидента и причин, приведших к травмам подростка.