Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
14:07
В Петербурге представили нового федерального инспектора
13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
13:52
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
12:39
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
11:54
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
11:24
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
11:14
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
10:19
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля
09:46
В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»
09:35
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского
16:08
В Приморском районе ограничат движение транспорта
16:06
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
14:35
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
13:08
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
12:43
Балет «Щелкунчик»
12:36
Концерт Вивальди «Времена года»
10:16
Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров
09:57
В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы
09:52
На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов
11:43
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
11:19
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
11:14
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
11:08
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
Все новости
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново

Опубликовал: Антон78
Полицейские проводят проверку по факту травмирования подростка, катавшегося на байке в лесу под Приозерском

25 августа в 20:00 в дежурную часть полиции Приозерского района поступило сообщение из медицинского учреждения о самостоятельном обращении пятнадцатилетнего подростка за медицинской помощью. Приблизительно в 18:00 несовершеннолетний прибыл в больницу.

В связи с тяжестью полученных повреждений, подросток был немедленно госпитализирован. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Согласно предварительной информации, юноша пояснил медицинскому персоналу, что инцидент произошел в лесном массиве вблизи поселка Сосново. Подросток утверждал, что во время управления мотоциклом он совершил столкновение с деревом.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего. Целью проверки является установление всех деталей инцидента и причин, приведших к травмам подростка.

