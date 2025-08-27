«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу

Вчера на стадионе "Газовик" в Оренбурге состоялся захватывающий матч третьего тура группового этапа Кубка России, в котором местный футбольный клуб "Оренбург" принимал на своём поле петербургский "Зенит". Этот поединок, как и ожидалось, стал настоящим зрелищем, полным эмоций и напряжённых моментов, а его итогом стала победа гостей с впечатляющим счётом 5:3. Главным арбитром встречи был Сергей Цыганок, представляющий Владивосток, который, как всегда, старался следить за соблюдением правил игры и поддерживать порядок на поле.

С первых минут игры "Зенит" продемонстрировал своё намерение доминировать, и уже на второй минуте встречи Максим Глушенков, воспользовавшись ошибкой обороны соперника, открыл счёт, отправив мяч в сетку ворот "Оренбурга". Этот быстрый гол стал хорошим стартом для петербургской команды. Вскоре, на двенадцатой минуте, Александр Ерохин, проявив отличную технику и умение находить свободные зоны, увеличил разрыв в счёте, забив второй гол. "Зенит" уверенно контролировал игру, и на двадцать второй минуте Дуглас Сантос, получив мяч в выгодной позиции, довёл счёт до 3:0, что, казалось, окончательно сломило дух хозяев.

Однако "Оренбург" не собирался сдаваться без боя. На двадцать четвёртой минуте Владан Бубанья, проявив настойчивость, сумел сократить отставание, отправив мяч в ворота "Зенита". Этот гол вдохновил команду, и на тридцать третьей минуте Алексей Татаев, воспользовавшись ошибкой защитников, забил ещё один мяч, тем самым уменьшив разрыв до 3:2. Перед перерывом, на сорок второй минуте, "Зенит" вновь взял инициативу в свои руки: Матео Кассьерра реализовал пенальти, который был назначен за фол в штрафной, и увеличил преимущество своей команды до 4:2.

Во втором тайме игра продолжала держать зрителей в напряжении. На пятьдесят второй минуте Глушенков, отметившись дублем, забил со штрафного удара, установив счёт 5:2 в пользу "Зенита". Но "Оренбург" не собирался сдаваться и на шестьдесят шестой минуте Ацамаз Ревазов, проявив упорство, оформил третий гол для своей команды, что вновь добавило надежды болельщикам.