ента новостей

13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
13:26
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада
12:07
На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия
10:26
«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу
10:25
Полицейские задержали участников массовой драки в Янино-1
09:42
В Петербурге суд оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить переписку подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетними
17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
14:07
В Петербурге представили нового федерального инспектора
13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
13:52
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
12:39
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
11:54
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
11:24
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
11:14
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
10:19
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля
09:46
В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»
09:35
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского
16:08
В Приморском районе ограничат движение транспорта
16:06
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
14:35
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
13:08
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
12:43
Балет «Щелкунчик»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу

«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу

+1
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В матче 3-го тура группового этапа Кубка России встречались «Оренбург» и «Зенит». Победу со счётом 5:3 одержала команда из Петербурга

Вчера на стадионе "Газовик" в Оренбурге состоялся захватывающий матч третьего тура группового этапа Кубка России, в котором местный футбольный клуб "Оренбург" принимал на своём поле петербургский "Зенит". Этот поединок, как и ожидалось, стал настоящим зрелищем, полным эмоций и напряжённых моментов, а его итогом стала победа гостей с впечатляющим счётом 5:3. Главным арбитром встречи был Сергей Цыганок, представляющий Владивосток, который, как всегда, старался следить за соблюдением правил игры и поддерживать порядок на поле.

С первых минут игры "Зенит" продемонстрировал своё намерение доминировать, и уже на второй минуте встречи Максим Глушенков, воспользовавшись ошибкой обороны соперника, открыл счёт, отправив мяч в сетку ворот "Оренбурга". Этот быстрый гол стал хорошим стартом для петербургской команды. Вскоре, на двенадцатой минуте, Александр Ерохин, проявив отличную технику и умение находить свободные зоны, увеличил разрыв в счёте, забив второй гол. "Зенит" уверенно контролировал игру, и на двадцать второй минуте Дуглас Сантос, получив мяч в выгодной позиции, довёл счёт до 3:0, что, казалось, окончательно сломило дух хозяев.

Однако "Оренбург" не собирался сдаваться без боя. На двадцать четвёртой минуте Владан Бубанья, проявив настойчивость, сумел сократить отставание, отправив мяч в ворота "Зенита". Этот гол вдохновил команду, и на тридцать третьей минуте Алексей Татаев, воспользовавшись ошибкой защитников, забил ещё один мяч, тем самым уменьшив разрыв до 3:2. Перед перерывом, на сорок второй минуте, "Зенит" вновь взял инициативу в свои руки: Матео Кассьерра реализовал пенальти, который был назначен за фол в штрафной, и увеличил преимущество своей команды до 4:2.

Во втором тайме игра продолжала держать зрителей в напряжении. На пятьдесят второй минуте Глушенков, отметившись дублем, забил со штрафного удара, установив счёт 5:2 в пользу "Зенита". Но "Оренбург" не собирался сдаваться и на шестьдесят шестой минуте Ацамаз Ревазов, проявив упорство, оформил третий гол для своей команды, что вновь добавило надежды болельщикам.

Все по теме: Зенит, футбол
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-09-2023, 21:51
Сенсация со знаком «минус»: впервые в истории клуба «Зенит» проиграл «Оренбургу», счёт – 1:3
31-03-2019, 21:35
«Оренбург» забил первым, но всё решил Азмун
4-10-2012, 14:36
«Зенит» проиграл свой матч года
26-04-2017, 21:28
«Зенит» победил «Оренбург», ЦСКА разгромил «Локомотив»
16-08-2025, 21:53
Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил «Спартаку» и помог петербургскому клубу сыграть вничью со счётом 2:2
3-12-2023, 20:05
«Зенит» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3 в мачте 17-го тура чемпионата РПЛ, при этом Кержаков забил в свои ворота

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
Вчера, 11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
22-08-2025, 12:37
На КАД в ДТП погиб водитель автомобиля, дожидавшегося эвакуации
21-08-2025, 12:15
В Петербурге водитель иномарки избил и ограбил мужчину после ДТП
Наверх