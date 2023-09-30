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Питерец.ру » Спорт » Сенсация со знаком «минус»: впервые в истории клуба «Зенит» проиграл «Оренбургу», счёт – 1:3

Сенсация со знаком «минус»: впервые в истории клуба «Зенит» проиграл «Оренбургу», счёт – 1:3

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Все три гола Александр Васютин пропустил в первом тайме, хотя счёт открыл «Зенит».

Когда бразилец Густаво Мантуан на 2-й минуте хорошим ударом открыл счёт, можно было предсказать крупную победу чемпиона России в Оренбурге. Защитники хозяев поля просто смотрели, как Мантуан поражает ворота Сысуева.

Но оренбуржцы закусили удила, и вместо того, чтобы впасть в уныние, просто смели «Зенит» с поля до перерыва. «Питерец.ру» подчёркивает, что «Оренбург» теперь тренирует испанец Давид Деограсия, поскольку чех Иржи Ярошик ещё в августе покинул клуб по семейным обстоятельствам. Ответный гол «Оренбурга» уже на 7-й минуте получился шикарным: Дмитрий Воробьёв в английском стиле головой замкнул фланговый навес аргентинца Брайана Мансильи. Где в этот момент были центральные защитники «Зенита» - вопрос.

Ещё один южноамериканец Матиас Перес стал автором победного гола «Оренбурга», который влетел в ворота петербуржцев после розыгрыша углового. В эпизоде со вторым мячом хозяев поля ассистировал Пересу тот же Воробьёв. Третий мяч «Оренбург» забил на 36-й минуте, когда удар Мансильи прошил оборону «Зенита», а Васютин не выручил. В эпизоде с третьим пропущенным мячом защита «Зенита» выглядела просто беспомощно.

«Краснодар» только увеличил свой отрыв от «Зенита» (уже 7 очков!), победив «Рубин» (2:0).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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