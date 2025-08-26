ента новостей

Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
14:07
В Петербурге представили нового федерального инспектора
13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
13:52
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
12:39
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
11:54
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
11:24
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
11:14
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
10:19
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля
09:46
В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»
09:35
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского
16:08
В Приморском районе ограничат движение транспорта
16:06
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
14:35
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
13:08
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
12:43
Балет «Щелкунчик»
12:36
Концерт Вивальди «Времена года»
10:16
Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров
09:57
В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы
09:52
На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов
11:43
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
11:19
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
11:14
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
11:08
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии

© Анна Мейер / ФК «Зенит»
Футболисты ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Луис Энрике включены в состав национальной сборной Бразилии

Официальный источник в бразильской национальной команде сообщил о включении двух игроков петербургского "Зенита" в окончательный список для отборочных игр к мировому первенству 2026 года. Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике получили вызов в сборную.

Под управлением главного тренера Карло Анчелотти команда состоит из 25 игроков. Начало квалификационного этапа запланировано домашним матчем против сборной Чили 4 сентября, за которым последует выездная игра с Боливией 9 сентября.

В осенний период 2024 года Дуглас Сантос получил российское гражданство, перестав считаться иностранным игроком в Российской Премьер-Лиге. В текущем сезоне защитник, которому 31 год, принял участие в пяти играх, отметившись одним результативным действием. Луис Энрике в рамках четырех матчей также отметился одной голевой передачей.

До текущего момента Сантос провел лишь одну товарищескую игру за основную сборную Бразилии в 2016 году. Энрике имеет в активе шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Мировой чемпионат 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. Сборная Бразилии обеспечила себе участие в финальной части соревнования заблаговременно.

