Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии

Официальный источник в бразильской национальной команде сообщил о включении двух игроков петербургского "Зенита" в окончательный список для отборочных игр к мировому первенству 2026 года. Защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике получили вызов в сборную.

Под управлением главного тренера Карло Анчелотти команда состоит из 25 игроков. Начало квалификационного этапа запланировано домашним матчем против сборной Чили 4 сентября, за которым последует выездная игра с Боливией 9 сентября.

В осенний период 2024 года Дуглас Сантос получил российское гражданство, перестав считаться иностранным игроком в Российской Премьер-Лиге. В текущем сезоне защитник, которому 31 год, принял участие в пяти играх, отметившись одним результативным действием. Луис Энрике в рамках четырех матчей также отметился одной голевой передачей.

До текущего момента Сантос провел лишь одну товарищескую игру за основную сборную Бразилии в 2016 году. Энрике имеет в активе шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Мировой чемпионат 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. Сборная Бразилии обеспечила себе участие в финальной части соревнования заблаговременно.