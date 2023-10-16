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Питерец.ру » Спорт » «Звезда» Дмитрия Комбарова разгромлена володогскими динамовцами со счётом 1:4, петербургское футбольное «Динамо» проиграло третий матч подряд

«Звезда» Дмитрия Комбарова разгромлена володогскими динамовцами со счётом 1:4, петербургское футбольное «Динамо» проиграло третий матч подряд

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Дублёры «Зенита» сыграли скучную нулевую ничью со вторым составом «Торпедо».

Как только «Питерец.ру» стал уделять петербургскому футбольному «Динамо» меньше внимания, команда Дмитрия Белорукова начала проигрывать. После «баранок» в матчах с владимирскими торпедовцами и «Балтикой-БФУ» динамовцы встретились с клубом «Зоркий-Красногорск». Это был очень важный матч, поскольку обе команды находятся в верхней половине таблицы (лидирует в группе, где выступают три петербургские команды, дзержинский «Химик»).

Быстрый гол Сергея Сорокина уже на 3-й минуте оказался единственным в этом матче, а самым значимым событием второго тайма стало удаление динамовца Артёма Пикарева. Теперь петербургские динамовцы занимают седьмое место (20 очков), отставая от обидчиков – «Балтики-БФУ» и «Зоркого». 22 октября «Динамо» сыграет в гостях с вологодским «Динамо», которое в 13-м туре разгромило петербургскую «Звезду» со счётом 4:1.

Этот матч выдался просто головоломным: уже через несколько минут после стартового свистка счёт был 1:1 после голов Финашина и Посмашного. В дальнейшем в ворота «Звезды» было назначено два пенальти, а с поля были изгнаны Карпов и Выскребенцев. Схлопотал удаление и главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров, не скрывавший раздражения на послематчевой пресс-конференции.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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