Большой европейский футбольный сезон по традиции начался матчем за Суперкубок, в котором сошлись победитель Лиги Чемпионов «Пари Сен-Жермен» и выигравший Лигу Европы «Тоттенхэм». «Питерец.ру» напоминает, что французский клуб разгромил в финале Лиги Чемпионов «Интер» с неприличным счётом 5:0 (один из мячей тогда забил игрок сборной Грузии Хвича Кварацхелия), а «Хотспур» в чисто английском финале Лиги Европы справился с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Кварацхелия появился в основном составе «ПСЖ» и в матче за Суперкубок вместе с Усманом Дембеле и защитником Ашрафом Хакими, которому грозит до 15 лет тюремного заключения по серьёзному обвинению. Наиболее известными именами в стартовом составе «Тоттенхэма» можно назвать уругвайца Родриго Бентанкура и бразильца Ришарлисона.

Бывший клуб Романа Павлюченко открыл счёт перед перерывом, когда ворота Люка Шевалье поразил защитник «шпор» Микки ван де Вен. Сразу после перерыва отличился ещё один защитник «Тоттенхэма» – Кристиан Ромеро. Но «ПСЖ» сначала сократил отрыв усилиями Ли Кан Ина, а в компенсированное время парижан спас Гонсалу Рамуш.

Расстроенный упущенной победой в основное время «Тоттенхэм» проиграл серию пенальти, и трофей достался команде Луиса Энрике.



