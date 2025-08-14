ента новостей

01:42
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
21:17
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
20:31
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
17:50
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
15:32
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
15:03
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
14:17
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
13:11
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11:11
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
11:01
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
10:55
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
07:15
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
07:03
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
23:24
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль
19:59
Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев
17:32
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
17:23
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
10:59
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
10:16
Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком
10:03
В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора
09:41
Петербург не вошел в число регионов с самой низкой аварийностью на дорогах
09:25
Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга с оплатой за час
22:39
Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин
22:15
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка
20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
17:26
«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги
15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
Отдавший голевой пас Усман Дембеле (на фото) стал лучшим игроком матча за Суперкубок.

Большой европейский футбольный сезон по традиции начался матчем за Суперкубок, в котором сошлись победитель Лиги Чемпионов «Пари Сен-Жермен» и выигравший Лигу Европы «Тоттенхэм». «Питерец.ру» напоминает, что французский клуб разгромил в финале Лиги Чемпионов «Интер» с неприличным счётом 5:0 (один из мячей тогда забил игрок сборной Грузии Хвича Кварацхелия), а «Хотспур» в чисто английском финале Лиги Европы справился с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Кварацхелия появился в основном составе «ПСЖ» и в матче за Суперкубок вместе с Усманом Дембеле и защитником Ашрафом Хакими, которому грозит до 15 лет тюремного заключения по серьёзному обвинению. Наиболее известными именами в стартовом составе «Тоттенхэма» можно назвать уругвайца Родриго Бентанкура и бразильца Ришарлисона.

Бывший клуб Романа Павлюченко открыл счёт перед перерывом, когда ворота Люка Шевалье поразил защитник «шпор» Микки ван де Вен. Сразу после перерыва отличился ещё один защитник «Тоттенхэма» – Кристиан Ромеро. Но «ПСЖ» сначала сократил отрыв усилиями Ли Кан Ина, а в компенсированное время парижан спас Гонсалу Рамуш.

Расстроенный упущенной победой в основное время «Тоттенхэм» проиграл серию пенальти, и трофей достался команде Луиса Энрике.


