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Питерец.ру » Спорт » Малком из «Зенита» дебютировал за сборную Бразилии, выйдя на замену на 82-й минуте в матче с Гвинеей

Малком из «Зенита» дебютировал за сборную Бразилии, выйдя на замену на 82-й минуте в матче с Гвинеей

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Означает ли это возможность перехода бразильца в клуб из Западной Европы – эксперты гадают.

Сборную Бразилии сейчас тренирует 50-летний Рамон Менезес, поскольку эпоха Тите подошла к концу. На товарищеский матч с Гвинеей Рамон вызвал и форварда «Зенита» Малкома, позволив тому впервые сыграть за национальную сборную. «Питерец.ру» ознакомился с подробностями игры Бразилия – Гвинея.

Встреча проходила в Испании, и в стартовом составе Рамон, который ранее тренировал бразильскую «молодёжку», выставил следующее сочетание игроков. В воротах – Эдерсон («Манчестер Сити»), защитники – бывший спартаковец Айртон («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Элдер Милитао (мадридский «Реал»), Данилу («Ювентус»), в полузащите – Каземиру («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), нападающие – Винисус Жуниор («Реал»), Ришарлисон («Тоттенхэм») и ещё один игрок «Реала» Родриго.

Именно вместо Родриго на 82-й минуте на поле вышел Малком, и это ознаменовало дебют зенитовца в национальной сборной. Счёт к моменту появления Малкома на поле был 3:1 в пользу «пентакампеонов» (отличились Жоэлинтон, Родриго и Милитао), итоговый результат 4:1 установил точным ударом с пенальти Винисиус.

Главной звездой гвинейцев в этой встрече был полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, но гол престижа забил другой.

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