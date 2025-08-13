Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»

Выступающий в группе «С» розыгрыша Кубка России «Спартак» во вторник 12 августа встречался с махачкалинским «Динамо». Слабый старт «красно-белых» в чемпионате РПЛ (столичный клуб набрал 4 очка и занимает 11-е место) породил волну слухов о возможной отставке Деяна Станковича.

«Питерец.ру» знает, насколько сложно иностранцу тренировать «Спартак». Более двух десятилетий назад итальянец Невио Скала стал первопроходцем, а затем «Спартак» тренировали Михаэль Лаудруп, Унаи Эмери (не будем вспоминать обидный эпитет от Дзюбы!), Мурат Якин, Массимо Каррера, Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаль и вот сейчас – Станкович. А ведь СМИ уже сообщают, что возможным преемником сербского специалиста в «Спартаке» может снова стать иностранец – Владимир Ивич или Альберт Риера.

Кубковый матч махачкалинцам спартаковцы могли проиграть и в основное время, но спаслись благодаря голу Литвинова. В серии пенальти больше повезло динамовцам, которые набрали 5 очков и возглавили группу «С» (у «Спартака» – 4 очка). Соперники «Зенита» по группе «А» тоже сыграли между собой: «Оренбург» в концовке дожал «Ахмат» благодаря точному удару Владислава Камилова – 2:1 в пользу команды Владимира Слишковича.