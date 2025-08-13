ента новостей

20:31
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
17:50
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
15:32
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
15:03
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
14:17
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
13:11
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11:11
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
11:01
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
10:55
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
07:15
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
07:03
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
23:24
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль
19:59
Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев
17:32
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
17:23
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
10:59
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
10:16
Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком
10:03
В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора
09:41
Петербург не вошел в число регионов с самой низкой аварийностью на дорогах
09:25
Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга с оплатой за час
22:39
Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин
22:15
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка
20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
17:26
«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги
15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»

Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
С каждой неудачей в конкретном матче отставка главного тренера «Спартака» Деяна Станковича всё ближе.

Выступающий в группе «С» розыгрыша Кубка России «Спартак» во вторник 12 августа встречался с махачкалинским «Динамо». Слабый старт «красно-белых» в чемпионате РПЛ (столичный клуб набрал 4 очка и занимает 11-е место) породил волну слухов о возможной отставке Деяна Станковича.

«Питерец.ру» знает, насколько сложно иностранцу тренировать «Спартак». Более двух десятилетий назад итальянец Невио Скала стал первопроходцем, а затем «Спартак» тренировали Михаэль Лаудруп, Унаи Эмери (не будем вспоминать обидный эпитет от Дзюбы!), Мурат Якин, Массимо Каррера, Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаль и вот сейчас – Станкович. А ведь СМИ уже сообщают, что возможным преемником сербского специалиста в «Спартаке» может снова стать иностранец – Владимир Ивич или Альберт Риера.

Кубковый матч махачкалинцам спартаковцы могли проиграть и в основное время, но спаслись благодаря голу Литвинова. В серии пенальти больше повезло динамовцам, которые набрали 5 очков и возглавили группу «С» (у «Спартака» – 4 очка). Соперники «Зенита» по группе «А» тоже сыграли между собой: «Оренбург» в концовке дожал «Ахмат» благодаря точному удару Владислава Камилова – 2:1 в пользу команды Владимира Слишковича.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

9-09-2017, 22:16
Каррера избежал увольнения: «Спартак» обыграл «Рубин» – 1:0
12-06-2022, 00:47
Продолжаются споры вокруг назначения Гильермо Абаскаля в московский «Спартак»
23-04-2018, 22:27
«Ахмат» обыграл «Спартак» и вернул «Зениту» шансы на медали
9-04-2017, 17:14
«Спартак» оторвался от «Зенита» на 8 очков за 8 туров до финиша
30-08-2020, 00:11
«Спартак» наконец-то обыграл «Арсенал» и смог опередить «Зенит»
2-09-2018, 22:38
«Зенит» потерял 2 очка, а «Спартак» лишился Жиго

Происшествия на дорогах

11-08-2025, 20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
11-08-2025, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
9-08-2025, 14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
9-08-2025, 14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
Наверх