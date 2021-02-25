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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге завершился чемпионат гарнизона по зимнему офицерскому троеборью

В Петербурге завершился чемпионат гарнизона по зимнему офицерскому троеборью

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
cska.ru
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат гарнизона по зимнему офицерскому троеборью

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат гарнизона по зимнему офицерскому троеборью, в котором приняли участие более 200 офицеров в составе сборных команд от соединений, воинских частей и военных вузов.

В зависимости от возрастной группы участникам необходимо было поразить мишени из пистолета Макарова на расстоянии 25 метров, проплыть от 100 до 300 метров и преодолеть лыжную гонку на дистанции 5 или 10 км.

С результатом в 17 тыс. 32 очка первое место в чемпионате завоевала команда Военно-космической академии им. Можайского, второе место – Военная академия материально-технического обеспечения им. Хрулёва (16 тыс. 486 очков), третье место – Военный институт физической культуры (15 тыс. 614 очков).

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