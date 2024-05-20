ента новостей

09:57
В Ленобласти мужчина погиб вылетев в кювет на вездеходе
09:36
Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета
09:29
В Петербурге открыли бюст императору Николаю II
09:24
В Красногвардейском районе 16-летняя девушка упала с 10-го этажа
09:18
Китайские туристы полетят в космос
08:49
МИД откроет дьюти-фри
02:04
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА шестой матч серии плей-офф Единой Лиги ВТБ со счётом 91:97 и не смог пробиться в финал
01:41
Колумбиец Кассьерра забил пять голов, а «Зенит» победил «Ахмат» и продолжает борьбу за золото!
15:00
В Петербурге День пионерии отметили с художественным размахом
14:54
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Шафировским проспектом перекроют две полосы
13:52
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли оба водителя и пострадал ребенок
13:46
В Ленобалсти водитель «Фольксваген Поло» погиб после столкновения с лосем
13:41
В Ленобласти задержали предполагаемого угонщика грузового фургона
13:37
В Приморском районе школьная учительница перевела аферистам 10 миллионов рублей
13:33
В Петербурге менеджер крупной фирме перевела мошенникам 7,1 миллиона рублей
13:28
В Невском районе автобус сбил нетрезвого пешехода
13:24
В Ленобласти участник авторалли въехал в толпу зрителей
13:20
В ДТП под Ломоносовом погибло пять человек
21:35
РПЛ: «Динамо» и «Краснодар» выиграли свои матчи 31-го тура и оттеснили «Зенит» на третье место в таблице
16:38
Десять именных лип в память о героях СВО высадили на набережной Невы
15:01
На чемпионате мира по хоккею Германия разгромила Казахстан – 8:2, а чехи с Червенкой в составе обыграли Австрию – 4:0
14:23
На Полтавской улице мотоциклист сбил 17-летнюю девушку
14:17
В Красносельском районе иномарка сбила 14-летнюю девочку
14:13
На проспекте Просвещения иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
14:10
На Курляндской улице иномарка сбила 8-летнего велосипедиста
14:08
В Петербурге поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с Алтайской улицы
14:00
В Петербурге поймали участников драки в магазине на Бухарестской улице
13:50
На Васильевском острове поймали подозреваемую в «снятии порчи»
10:05
Наказан за плохую уборку снега
09:38
Современные камеры помогут в борьбе с курильщиками
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге открыли бюст императору Николаю II

В Петербурге открыли бюст императору Николаю II

0
27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
В ходе празднования 115-летия Военного института физической культуры открыли бюст императору Николаю II

В ходе празднования 115-летия Военного института физической культуры (ВИФК) губернатор Александр Беглов и статс-секретарь-заместитель Министра обороны РФ Николай Панков открыли бюст императору Николаю II. В церемонии также участвовали начальник ВИФК Олег Боцман, выпускники вуза - олимпийские чемпионы и почетные гости праздника.

Император Николай II своим указом 17 мая 1909 года учредил гимнастическо-фехтовальную школу, правопреемником которой стал Военный дважды Краснознаменный институт физической культуры.

Как отметил губернатор Александр Беглов, современники называли Николая II самым спортивным императором России. Он был страстным теннисистом, увлекался велосипедом, греблей, отлично стрелял, ходил на лыжах, прививал в России новые, технически сложные виды спорта. Своим примером он сделал многие виды спорта массовыми. По некоторым данным, именно Николай II привез в Россию правила хоккея с шайбой. Теперь это национальный вид спорта и любимая игра миллионов россиян.

«Как неоднократно подчеркивал наш Президент, в спорте также важна преемственность. Нам надо не забывать своих достойных предков. Институт воплощает это пожелание Президента в жизнь», – отметил Александр Беглов.  

По словам губернатора, бюст императора будет напоминать современникам о его вкладе в развитие спорта, в создание системы физической подготовки офицеров российской армии, поддержку спортивных обществ.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-05-2021, 21:36
В Петербурге открылась аллея олимпийских чемпионов
17-05-2021, 21:41
МО России возродило для спортсменов нагрудный знак, утверждённый Николаем II
16-12-2022, 20:42
Губернатор Ленобласти присвоил почетные звания работникам спорта
16-05-2023, 17:04
Внесены изменения в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в Санкт‑Петербурге»
8-02-2023, 11:21
В Петербурге открылся музей спорта
9-06-2022, 13:44
Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I

Происшествия на дорогах

0
22
Сегодня, 09:57
В Ленобласти мужчина погиб вылетев в кювет на вездеходе
0
146
Вчера, 13:52
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли оба водителя и пострадал ребенок
0
138
Вчера, 13:46
В Ленобалсти водитель «Фольксваген Поло» погиб после столкновения с лосем
0
127
Вчера, 13:28
В Невском районе автобус сбил нетрезвого пешехода
Наверх