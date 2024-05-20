В Петербурге открыли бюст императору Николаю II

В ходе празднования 115-летия Военного института физической культуры (ВИФК) губернатор Александр Беглов и статс-секретарь-заместитель Министра обороны РФ Николай Панков открыли бюст императору Николаю II. В церемонии также участвовали начальник ВИФК Олег Боцман, выпускники вуза - олимпийские чемпионы и почетные гости праздника.

Император Николай II своим указом 17 мая 1909 года учредил гимнастическо-фехтовальную школу, правопреемником которой стал Военный дважды Краснознаменный институт физической культуры.

Как отметил губернатор Александр Беглов, современники называли Николая II самым спортивным императором России. Он был страстным теннисистом, увлекался велосипедом, греблей, отлично стрелял, ходил на лыжах, прививал в России новые, технически сложные виды спорта. Своим примером он сделал многие виды спорта массовыми. По некоторым данным, именно Николай II привез в Россию правила хоккея с шайбой. Теперь это национальный вид спорта и любимая игра миллионов россиян.

«Как неоднократно подчеркивал наш Президент, в спорте также важна преемственность. Нам надо не забывать своих достойных предков. Институт воплощает это пожелание Президента в жизнь», – отметил Александр Беглов.

По словам губернатора, бюст императора будет напоминать современникам о его вкладе в развитие спорта, в создание системы физической подготовки офицеров российской армии, поддержку спортивных обществ.