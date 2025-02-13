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Питерец.ру » Спорт » Волейболистки петербургской «Ленинградки» обыграли нижегородскую «Спарту»

Волейболистки петербургской «Ленинградки» обыграли нижегородскую «Спарту»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Волейболистки петербургской «Ленинградки» в матче 22-го тура чемпионата России среди женских команд переиграли нижегородскую «Спарту». 

В напряженном матче 22-го тура Суперлиги чемпионата России по волейболу среди женских команд, состоявшемся в Санкт-Петербурге, местная «Ленинградка» одержала убедительную победу над нижегородской «Спартой» со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:15).  Игра проходила на домашней площадке «Ленинградки», что, несомненно, добавило им уверенности и поддержки со стороны многочисленных болельщиков, заполнивших трибуны спорткомплекса.  Встреча продемонстрировала явное превосходство петербурженок во всех компонентах игры.  «Ленинградка» продемонстрировала великолепную, мощную и  разнообразную атаку, используя эффективные комбинации,  искусно обходя блок «Спарты» и  точечно нанося удары по слабым местам в защите соперника.  Прием «Спарты»  не справлялся с натиском мощной подачи  «Ленинградки», что  привело к  множеству  ошибок в приеме и  срыву  атакующих комбинаций.  Кроме того,  отличная работа на блоке петербурженок  значительно  ограничивала  возможности  соперника  в  атаке.

Лидером по результативности в составе  «Ленинградки» стала  Анастасия Гарелик,  набравшая 19 очков.  Вторая по результативности  — Валерия Романова  с  14 очками.  Стоит отметить,  что  в  матче  отлично  проявили  себя  и  другие  игроки  «Ленинградки»,  продемонстрировав  хорошую  сработанность  и  высокую  организованность  команды.  Тренерский штаб «Ленинградки»  отметил  отличную  готовность  команды  к  игре  и  высокий  уровень  взаимодействия  игроков  на  площадке.  Победа  над «Спартой»  подтвердила  высокий  класс  петербурженок  и  укрепила  их  позиции  в  турнирной  таблице  Суперлиги.  Следующая игра  «Ленинградки»  ожидается  через  неделю,  и  болельщики  с  нетерпением  ждут  новых  успехов  своей  любимой  команды. 

Источник: Комитет по спорту
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