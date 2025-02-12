Петербургские шахматисты Игорь Исмагилов и Лев Чернов завоевали медали на детском первенстве России в Сочи

«Питерец.ру» изучил итоги детского первенства России по шахматам, завершившегося в Сочи: кто знает, не играли ли там будущие соперники Доммараджу Гукеша или Володара Мурзина на самом высоком уровне. Приятно удивил в категории до 19 лет петербуржец Игорь Исмагилов: будучи лишь 19-м по стартовому рейтингу, он занял второе место вслед за Фамилом Кишиевым из Москвы. Исмагилов мог бы претендовать и на золото, но в 8-м туре проиграл Тамерлану Чындыгыру из Бурятии и отстал от Кишиева на пол-очка. Рейтинг-фаворит у старших юношей Артём Пингин (Свердловская область) сделал слишком много ничьих и получил «деревянную медаль» – занял четвёртое место.

Ещё один шахматист из города на Неве Лев Чернов получил бронзу в категории до 13 лет. Будучи обладателем седьмого стартового рейтинга и отставая по этому показателю от москвича Николая Клеймёнова более чем на 170 пунктов ЭЛО, Чернов смог набрать те же 6,5 очков, что и Клеймёнов. Коэффициент поставил на второе место Клеймёнова, Чернов стал третьим а победил Вадим Стариков из Москвы.

Петербурженка Ульяна Дудкина заняла 6-е место в категории до 17 лет (победительницей стала свердловчанка Ирен Люцингер). Диана Преображенская стала четвёртой в категории до 15 лет.







