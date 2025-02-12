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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись фура и микроавтобус. Один человек погиб, 11 пострадали

В Ленобласти столкнулись фура и микроавтобус. Один человек погиб, 11 пострадали

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские  проводят проверку по факту ДТП на трассе "Кола" в Волховском районе Ленобласти

Сегодня утром, 12 февраля около 07 часов 00 минут на 120-ом километре федеральной трассы "Кола" в район деревни Юшково,  Волховского района Ленинградской области произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» и частного микроавтобуса «Мерседес» с пассажирами. 

В результате дорожного происшествия водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия. 

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 11 пассажиров, которые получили травмы различной степени тяжести. 

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следственный отдел по городу Волхову СУ СК России по Ленобласти возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Волховский район, ДТП
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