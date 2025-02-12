В Ленобласти столкнулись фура и микроавтобус. Один человек погиб, 11 пострадали

Сегодня утром, 12 февраля около 07 часов 00 минут на 120-ом километре федеральной трассы "Кола" в район деревни Юшково, Волховского района Ленинградской области произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» и частного микроавтобуса «Мерседес» с пассажирами.

В результате дорожного происшествия водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 11 пассажиров, которые получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следственный отдел по городу Волхову СУ СК России по Ленобласти возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности).