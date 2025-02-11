Меньше петербуржцев стали ловить пьяными за рулем: статистика за год

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге отмечается положительная тенденция в снижении количества случаев задержания нетрезвых водителей. По данным за последний год, число таких инцидентов сократилось на 4150.

Снижение числа задержаний пьяных водителей может быть связано с усилением профилактических мер и повышением ответственности за нарушение ПДД. Власти города продолжают работу по повышению безопасности на дорогах и формированию культуры ответственного вождения среди населения.

Стоит отметить, что управлять авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – серьезное правонарушение, которое может привести к трагическим последствиям. Водители, садящиеся за руль таком виде, подвергают опасности человеческие жизни.