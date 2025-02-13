Жителя Калуги задержали за изнасилование несовершеннолетней в Колпино

8 февраля к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение о противоправных действиях, совершенных в отношении 19-летней жительницы садоводства «Флора», в поселке Федоровское.

Девушка сообщила стражам порядка о том, что в 2019 году, в период с марта по апрель, в квартире дома 38/17 по Павловской улице города Колпино 24-летний житель Калуги совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

11 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники угрозыска около дома 82 по улице Никитина в Калуге задержали подозреваемого.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.