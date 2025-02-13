ента новостей

12:00
В Петербурге началась регистрация площадок для «Диктанта Победы — 2025»
11:52
На Чкаловском проспекте произошло ДТП с участием автобуса
11:44
В ДТП у Сампсониевского моста пострадали три человека
11:38
В Ленобласти из автомобиля наркокурьера из Алтайского края изъяли более 4 кг «синтетики»
11:30
Жителя Калуги задержали за изнасилование несовершеннолетней в Колпино
11:24
На Дачном проспекте задержали петербуржца с мефедроном в автомобиле
10:45
В СПб разрабатывают новые методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
10:28
В Ленобласти стали производит больше электроники
09:56
В ТРК на Полюстровском проспекте избили подростка
09:48
Волейболистки петербургской «Ленинградки» обыграли нижегородскую «Спарту»
09:36
В Петербурге ищут двоих мужчин, совершивших вооруженный налет на квартиру в Невском районе
09:20
В Петербурге состоятся чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
09:00
Оборот общепита в СПб вырос на треть
08:45
Взаимодействие с мировыми судьями стало проще: в СПб заработал чат-бот
18:04
В Ленобласти росгвардейцы тренировались уничтожать БЛА
11:54
В Калининском районе задержан подозреваемый в поножовщине
11:48
В Волхове «Лада Гранта» врезалась в опору линии электропередач. Пострадали два человека
10:31
В Петербурге завершился Кубок России по подводномуu спорту
09:38
В Ленобласти столкнулись фура и микроавтобус. Один человек погиб, 11 пострадали
09:27
Пенсионеры стали активнее искать работу
08:42
В Петербурге растут зарплаты: город лидирует по темпам экономического роста
07:19
Центробанк вводит период охлаждения для кредитов
06:07
РЖД выделит часть средств на ВСМ Москва – СПб
00:04
Петербургские шахматисты Игорь Исмагилов и Лев Чернов завоевали медали на детском первенстве России в Сочи
23:40
КХЛ: СКА проиграл московскому «Динамо» 1:3, «Торпедо» разгромило «Ак Барс» 5:1
19:32
В Петербурге впервые вышли на маршрут новый «умный» трамвай и троллейбус
17:29
День защитника Отечества в СПб отметят запуском «Поезда дружбы»
17:19
Меньше петербуржцев стали ловить пьяными за рулем: статистика за год
16:08
Биатлонисты из Петербурга завоевали золото на первенствах СЗФО
15:33
Госдума приняла закон о дополнительной индексации военных пенсий в 2025 году
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Жителя Калуги задержали за изнасилование несовершеннолетней в Колпино

Жителя Калуги задержали за изнасилование несовершеннолетней в Колпино

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицией Колпинского района задержан житель Калуги, подозреваемый в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней, совершенных  в 2019 году

8 февраля к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение о противоправных действиях, совершенных  в отношении 19-летней жительницы садоводства «Флора», в поселке Федоровское. 

Девушка сообщила стражам порядка о том, что в 2019 году,  в период с марта по апрель, в квартире дома 38/17 по Павловской улице города Колпино 24-летний житель Калуги совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

11 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники угрозыска около дома 82 по улице Никитина в Калуге задержали подозреваемого.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-02-2025, 13:04
В Петербурге мужчину задержали за сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девочек
5-09-2023, 14:40
В Ленобласти тренер по плаванию соблазнил школьницу
6-10-2023, 11:35
В Приомрском районе задержали подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней
26-02-2024, 13:34
Жителя Ленобласти обвинили в педофилии
26-09-2017, 13:50
В Колпино задержан педофил
12-11-2022, 14:01
В Петербурге задержали мужчину подозреваемого в преступлении сексуального характера

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:52
На Чкаловском проспекте произошло ДТП с участием автобуса
Сегодня, 11:44
В ДТП у Сампсониевского моста пострадали три человека
Вчера, 11:48
В Волхове «Лада Гранта» врезалась в опору линии электропередач. Пострадали два человека
Вчера, 09:38
В Ленобласти столкнулись фура и микроавтобус. Один человек погиб, 11 пострадали
Наверх