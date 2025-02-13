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В Петербурге ищут двоих мужчин, совершивших вооруженный налет на квартиру в Невском районе

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полиция ищет двоих злоумышленников, совершивших вооруженный налет на квартиру на улице Седова

Накануне вечером, 12 февраля около 20 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга с заявлением обратилась 27-летняя женщина, которая рассказала стражам порядка, что к ней в квартиру в доме 35 по улице Седова ворвались вооруженные люди и похитили имущество. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что заявительница, гражданка одного из Центрально-Азиатских государств, работающая уборщицей в коммерческом предприятии, в свободное от работы время занимается перепродажей золотых изделий, публикует объявления об их продаже в сети Интернет.

12 февраля, около 14 часов 00 минут, ей на сотовый телефон позвонил неизвестный, заинтересовавшийся покупкой золотого колье с бриллиантами. Около 16 часов 50 минут к ней прибыл потенциальный покупатель вместе с другим неизвестным мужчиной, чтобы посмотреть на колье. Едва женщина открыла дверь, как эти двое, применив физическую силу, ворвались к ней в квартиру, угрожая пистолетом, связали ее скотчем и похитили принадлежащие ей ювелирные украшения, 2 пары наручных часов, мобильный телефон «Samsung Galaxy S23 Ultra» и деньги в сумме 130 тыяч рублей.

Общая сумма материального ущерба устанавливается.  По словам потерпевшей, она составляет около 7 миллионов рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Полицейскими принимаются необходимые меры к розыску причастных к указанному преступлению.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, разбойное нападение
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