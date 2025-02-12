В Волхове «Лада Гранта» врезалась в опору линии электропередач. Пострадали два человека

Накануне вечером, 11 февраля около 19 часов 25 минут возле дома 1 А по Октябрьской набережной в городе Волхов 54-летний мужчина, управляя автомашиной «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил съезд на обочину, с последующим наездом на опору линии электропередач.

В результате дорожного происшествия водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, его 4-летнего сына, находившегося на заднем сиденье в качестве пассажира, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.