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Питерец.ру » Экономика » РЖД выделит часть средств на ВСМ Москва – СПб

РЖД выделит часть средств на ВСМ Москва – СПб

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
РЖД тоже финансово поучаствует в строительстве ВСМ между двумя столицами 

«Питерец.ру» сообщает, что руководство РЖД приняло решение выделить 46 млрд. руб. на строительство ВСМ между Москвой и Петербургом. Об этом сообщил генеральный директор и председатель правления компании Олег Белозеров.

В рамках инвестиционной программы РЖД на 2025 год, общий объем запланированных средств составит 890,9 млрд. руб. Из этой суммы 298,5 млрд. руб. будет направлено на улучшение жд инфраструктуры. Сюда включили и затраты на новую ВСМ.

Глава Минтранспорта РФ Роман Старовойт также прокомментировал текущий статус строительства высокоскоростной магистрали. По предварительным данным, завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в начале 2-го квартала 2028 года. Сумма инвестиций в ВСМ оценивается более чем в 2 трлн. руб., что подчеркивает значимость данного инфраструктурного проекта для страны.

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