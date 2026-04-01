В Петербурге нового прокурора представили коллективу ведомства

Сегодня в Петербурге состоялась церемония представления нового прокурора города. Андрей Гуришев был представлен коллективу ведомства в здании Прокуратуры на Почтамтской улице. В мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов, заместитель Генерального прокурора РФ Алексей Захаров и спикер Заксобрания Александр Бельский.

Глава города поздравил нового прокурора, отметив, что его назначение является свидетельством профессиональных достижений и доверия со стороны Президента России. Беглов выразил уверенность, что совместные усилия позволят эффективно решать городские задачи и защищать интересы государства и его жителей.

Александр Беглов подчеркнул обширный опыт Андрея Гуришева, накопленный на различных постах в прокуратуре, включая работу заместителем прокурора Санкт-Петербурга, прокурором Новгородской области и руководителем надзорного управления в оборонно-промышленном комплексе.

Губернатор отметил, что Прокуратура Петербурга, являясь партнёром городского Правительства, играет важную роль в реализации национальных проектов и программ развития города. Он подчеркнул, что Петербург как крупный административный, экономический и культурный центр требует особого подхода к обеспечению правопорядка и защите прав граждан.

Александр Беглов акцентировал внимание на необходимости сосредоточить усилия на защите прав участников военной операции и их семей, ветеранов и блокадников. В этом контексте он напомнил о важном решении суда, признавшего блокаду Ленинграда геноцидом по иску прокуратуры, что является значимым шагом в восстановлении исторической справедливости.