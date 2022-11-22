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Питерец.ру » Общество » Суд в Петербурге признал торги за Конюшенное ведомство незаконными

Суд в Петербурге признал торги за Конюшенное ведомство незаконными

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Опубликовал: miron
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Деловой Петербург
Cуд в Санкт-Петербурге встал на сторону компании, которую отстранили от участия в аукционе за право аренды объекта культурного наследия по программе «Рубль за

Речь идет об акционерном обществе «Футуро».
Сами торги проводились весной 2022 года. Заявки на участие подали шесть компаний, но допущены до них были только две — «БахчаСарай» и «СПБ Развитие». В итоге Смольный сделал выбор в пользу первой. Но многое озадачило экспертов в этом выборе. Первое – отсутствие у ООО «Бахчасарай» опыта работы с историческими объектами. Второе – то, на чем специализируется фирма-победитель. По данным СМИ, «БахчаСарай» мало того, что была создана незадолго до торгов, так еще и в основном занималась торговлей напитками и табачной продукцией. Градозащитники озадачились: что же такое может сделать с Конюшенным ведомством такой арендатор?
Но и на этом вопросы не заканчиваются. Обеспокоенность вызвала сама организация аукциона. Три компании – ООО «БИМС», АО «Футуро» и АО «Альфа» – обратились в суд с требованием признать итоги торгов недействительными. Попытка ООО «БИМС» оказалась неудачной – 11 ноября ее иск отклонили. А вот иск АО «Футуро» 17 ноября был удовлетворен. В итоге, результаты торгов признаны недействительными, а это значит, что реставрация Конюшенного ведомства опять откладывается на неопределенный срок.
Стоит отметить, что споры вокруг судьбы архитектурного ансамбля, занимающего целых два гектара в центре Северной Венеции, не утихают уже не первое десятилетие. Инвесторы несколько раз предпринимали попытки вложиться в восстановление объекта культурного наследия, но городские власти лишь единожды пошли на уступки, однако сотрудничество с бизнесом оказалось краткосрочным, поскольку в дело вмешались градозащитники. Тем временем, корпуса Конюшенного приходят в аварийное состояние, ситуацию осложняет близкое расположение к воде - деформация стен здания достигает 2 миллиметра в год. По опасению экспертов, промедление с реставрацией может привести к необратимому разрушению исторических сооружений.
Ситуация могла бы сложиться совершенно иначе, если бы объектом культурного наследия занялся местный инвестор, у которого уже есть опыт восстановления архитектурных памятников Санкт-Петербурга, однако пока бизнес не находят должной поддержки в кабинетах Смольного.

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