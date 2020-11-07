Премьера в ТЮЗе: "Сказки Пушкина. Сказка о царе Салтане"

Многие из нас впервые услышали знаменитые сказки А. С. Пушкина из уст взрослых – родителей, бабушек и дедушек, учителей. Маленькому мальчику, герою спектакля, сказку рассказывает мама.
Слушая удивительные пушкинские строки, мальчик попадает в волшебный мир, наполненный чудесами и приключениями. Классический сказочный сюжет преломляется через восприятие современного ребенка и обретает новое звучание. Яркое, красочное действо насыщено современными спецэффектами и музыкой – в спектакле принимает участие музыкальный квинтет.
Режиссёр спектакля Антон Оконешников известен как создатель целого ряда неординарных постановок для детей, номинированных на престижные театральные премии России.6+
Режиссер-постановщик – Антон Оконешников
Драматург – Алина Шклярская
Композитор – Андрей Бундин
Сценография, костюмы – Елена Жукова
Видеохудожники – Студия P15: Владимир Посохин, Евгения Кочеванова
Художник по свету – Игорь Фомин
Саундизайн – Андрей Бундин
Пластика и хореография – Алексей Салогуб
Музыканты: Кирилл Гутан – флейта, Алексей Макин – виолончель, Любовь Павлова – флейта, Алла
Радченко – скрипка, Мария Трофимчук – ударные
В спектакле заняты: народная артистка России Антонина Введенская, Александр Иванов, Иван
Стрюк, Анастасия Казакова, Аделина Богданович, Анна Мигицко, Анна Лебедь, Анна Дюкова,
Мария Хрущева, Радик Галиуллин, Илья Божедомов, Артем Кузьмин, Дмитрий Ткаченко, Лилиан
Наврозашвили, Александр Таскин.
Рассказчики, хор – Аделина Богданович, Анна Мигицко, Илья Божедомов, Оксана Глушкова, Радик
Галиуллин, Анна Дюкова, Мария Матвиенко, Алиса Золоткова, Анна Лебедь, Артем Кузьмин,
Елизавета Прилепская, Дмитрий Ткаченко.
Слушая удивительные пушкинские строки, мальчик попадает в волшебный мир, наполненный чудесами и приключениями. Классический сказочный сюжет преломляется через восприятие современного ребенка и обретает новое звучание. Яркое, красочное действо насыщено современными спецэффектами и музыкой – в спектакле принимает участие музыкальный квинтет.
Режиссёр спектакля Антон Оконешников известен как создатель целого ряда неординарных постановок для детей, номинированных на престижные театральные премии России.
Режиссер-постановщик Антон Оконешников:
«Наш спектакль – это очень яркое, масочное действо. В его основе заложена механика фольклора, но при этом оно очень живое и современное. Многое в нём построено на звуках, на музыке, в том числе той, которая заложена в пушкинских стихах».
Режиссер-постановщик – Антон Оконешников
Драматург – Алина Шклярская
Композитор – Андрей Бундин
Сценография, костюмы – Елена Жукова
Видеохудожники – Студия P15: Владимир Посохин, Евгения Кочеванова
Художник по свету – Игорь Фомин
Саундизайн – Андрей Бундин
Пластика и хореография – Алексей Салогуб
Музыканты: Кирилл Гутан – флейта, Алексей Макин – виолончель, Любовь Павлова – флейта, Алла
Радченко – скрипка, Мария Трофимчук – ударные
В спектакле заняты: народная артистка России Антонина Введенская, Александр Иванов, Иван
Стрюк, Анастасия Казакова, Аделина Богданович, Анна Мигицко, Анна Лебедь, Анна Дюкова,
Мария Хрущева, Радик Галиуллин, Илья Божедомов, Артем Кузьмин, Дмитрий Ткаченко, Лилиан
Наврозашвили, Александр Таскин.
Рассказчики, хор – Аделина Богданович, Анна Мигицко, Илья Божедомов, Оксана Глушкова, Радик
Галиуллин, Анна Дюкова, Мария Матвиенко, Алиса Золоткова, Анна Лебедь, Артем Кузьмин,
Елизавета Прилепская, Дмитрий Ткаченко.