Премьера в ТЮЗе: "Сказки Пушкина. Сказка о царе Салтане"

Режиссер-постановщик Антон Оконешников: «Наш спектакль – это очень яркое, масочное действо. В его основе заложена механика фольклора, но при этом оно очень живое и современное. Многое в нём построено на звуках, на музыке, в том числе той, которая заложена в пушкинских стихах».

Многие из нас впервые услышали знаменитые сказки А. С. Пушкина из уст взрослых – родителей, бабушек и дедушек, учителей. Маленькому мальчику, герою спектакля, сказку рассказывает мама.Слушая удивительные пушкинские строки, мальчик попадает в волшебный мир, наполненный чудесами и приключениями. Классический сказочный сюжет преломляется через восприятие современного ребенка и обретает новое звучание. Яркое, красочное действо насыщено современными спецэффектами и музыкой – в спектакле принимает участие музыкальный квинтет.Режиссёр спектакля Антон Оконешников известен как создатель целого ряда неординарных постановок для детей, номинированных на престижные театральные премии России.6+Режиссер-постановщик – Антон ОконешниковДраматург – Алина ШклярскаяКомпозитор – Андрей БундинСценография, костюмы – Елена ЖуковаВидеохудожники – Студия P15: Владимир Посохин, Евгения КочевановаХудожник по свету – Игорь ФоминСаундизайн – Андрей БундинПластика и хореография – Алексей СалогубМузыканты: Кирилл Гутан – флейта, Алексей Макин – виолончель, Любовь Павлова – флейта, АллаРадченко – скрипка, Мария Трофимчук – ударныеВ спектакле заняты: народная артистка России Антонина Введенская, Александр Иванов, ИванСтрюк, Анастасия Казакова, Аделина Богданович, Анна Мигицко, Анна Лебедь, Анна Дюкова,Мария Хрущева, Радик Галиуллин, Илья Божедомов, Артем Кузьмин, Дмитрий Ткаченко, ЛилианНаврозашвили, Александр Таскин.Рассказчики, хор – Аделина Богданович, Анна Мигицко, Илья Божедомов, Оксана Глушкова, РадикГалиуллин, Анна Дюкова, Мария Матвиенко, Алиса Золоткова, Анна Лебедь, Артем Кузьмин,Елизавета Прилепская, Дмитрий Ткаченко.