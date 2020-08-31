Выставка работ Анастасии Денисовой - «Нарисованный город»

Санкт-Петербург – не родной город художницы. Она, как и многие мечтатели, однажды вдохновившись романтикой белых ночей, приехала в культурную столицу, чтобы продолжить художественное образование. Несомненно, Петербург получает признания в любви во всех творческих проявлениях ежедневно, и Анастасия Денисова не стала исключением. Ее привязанность к нашему городу нашла выражение в серии акварелей. «Нарисованный город» это самобытный взгляд Анастасии на Петербург, то каким она видит его сквозь призму своего художественного восприятия. Сказочный городок, несколько напоминающий иллюстрации произведений Астрид Линдгрен.

«Питер – это любовь с первого взгляда. Я выбрала переезд в этот город ещё потому, что он менее суетливый, чем Москва. Питер, безусловно, очень красивый. Здесь - интересно, прекрасная архитектура, много событий, богатый информационный фон для художника. Но первое время я очень скучала по родному городу, его зелёным улочкам. Тем не менее, когда долго где-то живёшь, всё равно привыкаешь. Особенно, если это такой тихий симпатичный район города, как Васильевский остров. И вот, в один из семестров в академии, я, вдохновившись работами разных художников, захотела нарисовать этот город. К тому времени я уже побродила в разнообразных двориках. Санкт-Петербург – это, безусловно, романтика, простор, история. В своих работах мне хотелось показать его уютным, таким «нарисованным», не парадным. Хотелось, чтобы в листах была живость, хотелось прорисовать фактуру - облупившуюся штукатурку, старый кирпич, ржавчину, кривые трубы… Серия начала разрастаться. Мне хотелось продолжать работу, так как накопилось много материала, и новые идеи продолжали появляться. В итоге из этой серии сложилась целая выставка, чему я очень рада», - рассказывает Анастасия.

Музей современного искусства АРТМУЗА



Галерея «Бизнес-арт», 3 этаж 0+

05.09 – 01.10.2020