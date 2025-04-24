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В парламенте Петербурга прошёл Пасхальный круглый стол «Сила духа и спорт — основа защиты традиционных ценностей»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 24 апреля состоялся Пасхальный круглый стол «Сила духа и спорт – основа защиты традиционных ценностей»

Сегодня, 24 апреля, в стенах Санкт-Петербургского парламента состоялся значимый круглый стол, посвященный актуальнейшей теме: «Сила духа и спорт – основа защиты традиционных ценностей». Мероприятие, пронизанное атмосферой глубокой духовности и патриотизма, началось с торжественного молебна в Храме Святителя Николая Чудотворца. 

В качестве вступительного слова к собравшимся обратилась депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Любовь Егорова, представляя интересы Председателя Александра Бельского. В её речи прозвучала глубокая мысль о том, что величие России во все времена основывалось на её духовных устоях, на неукоснительном следовании христианским заповедям любви, милосердия и заботы о ближнем. Егорова подчеркнула, что именно сила духа, верность традициям и непоколебимость перед лицом разрушительных идей, навязываемых извне, являются залогом успешного развития нации и сохранения её самобытности. Она отметила своевременность и актуальность проводимого круглого стола, подчеркнув важность обсуждения роли спорта в укреплении традиционных ценностей в современных условиях.

Состав участников круглого стола был примечательно разнообразен и представителен. В нём приняли участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Любовь Егорова и Антон Рудаков, председатель городского спорткомитета Антон Шантырь, представители духовенства, известные спортсмены, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, получивших травмы в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции, а также активные представители молодёжных организаций. Это многообразие перспектив обеспечило богатую и многогранную дискуссию.

Центральной темой обсуждения стала взаимосвязь спорта и религии в контексте защиты традиционных ценностей. Участники круглого стола развернули глубокую дискуссию, рассматривая спорт не просто как физическую активность, а как мощный инструмент формирования нравственных качеств, передачи духовного наследия от поколения к поколению и укрепления общественных связей. Были подробно рассмотрены вопросы воспитания честности, дисциплины, настойчивости и самоотверженности среди молодого поколения через призму спортивных достижений и духовных ценностей. Особое внимание было уделено роли спорта в реабилитации и социальной адаптации ветеранов боевых действий, позволяя им найти новые цели и наполнить жизнь новым смыслом.

Более того, в ходе обсуждения поднимались вопросы о том, как спорт может способствовать сохранению культурного и исторического наследия нации. Было отмечено, что традиционные виды спорта, передаваемые из поколения в поколение, несут в себе важные символы и значения, являющиеся важной частью национальной идентичности. Участники обменивались мнениями о том, как можно использовать спорт для противодействия негативному влиянию внешних культурных идеологий и для укрепления духовных основ российского общества.

В заключении было подчеркнуто, что сочетание силы духа и физической подготовки является неотъемлемой частью формирования гармонично развитой личности, готовой внести свой вклад в процветание страны и сохранение её традиционных ценностей. Круглый стол продемонстрировал глубокое понимание важности симбиоза духовности и спорта в воспитании молодого поколения и в укреплении нравственных основ российского общества. Участники сошлись во мнении, что подобные мероприятия должны проводиться регулярно для обмена опытом и дальнейшего развития этой важной и актуальной тематики.

Источник: ЗАКС
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