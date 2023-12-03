Фотовыставка «Город мостов»

6 декабря в 19:00 в культурном квартале Брусницын состоится открытие фотовыставки «Город мостов», в которой будут представлены работы победителей ежегодного фотоконкурса проекта «Открытый город». Традиционно конкурс приурочен к закрытию сезона проекта. На выставке также будут представлены работы известного петербургского фотографа Александра Петросяна, выступившего ментором конкурса.

Цель фотоконкурса — показать красоту и многообразие мостов, которые украшают Петербург. По итогам голосования, которое продлится до 22 декабря 2023 года, будут выбраны 5 финалистов в номинации «Приз зрительских симпатий». В голосовании могут участвовать все участники проекта «Открытый город». Лучшие работы получат ценные призы от нашего партнера ПАО «Мостотретст». Гран-при фотоконкурса получит участник, которого выберет жюри конкурса. Финалист отправится на индивидуальный мастер-класс с Александром Петросяном. Так же все победители получат памятные подарки от проекта "Открытый город". Объявление результатов состоится 23 декабря.

На торжественном открытии выставки будут присутствовать официальные лица проекта «Открытый город», ВООПИК, КГИОП, ПАО «Мостотрест», «Культурного квартала Брусницын», фотограф Александр Петросян и участники фотовыставки.

Дата: 6 декабря 2023 г.

Время: 19:00

Адрес: Кожевенная линия В.О. дом 30, культурный квартал Брусницын, 3 этаж, вход с правой стороны от главной арки.