Итоги ХХVIII Фестиваля русских театров «Встречи в России»

С 8 по 12 апреля в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по культуре Санкт-Петербурга прошел ХХVIII Фестиваль русских театров «Встречи в России». Девиз фестиваля «Смотрите, кто пришел!».

В программе были представлены как известные театральные коллективы, так и новые русскоязычные театры зарубежья, которые впервые приняли участие в фестивале: Молодёжный экспериментальный театр-студия «Дийдор» (Ташкент, Республика Узбекистан) представил спектакль-исповедь «Звериные истории» по пьесе Дона Нигро режиссера Бобура Юлдашева. Русский театр в Белграде (Сербия) показал спектакль «Ариадна» по книге Елены Коркиной «Ариадна Эфрон: рассказанная жизнь» режиссера Филиппа Виноградова, Донецкий Новый театр, который открылся в декабре 2024 года, показал постановку «1984» по роману Джорджа Оруэлла, созданную режиссерским дуэтом — Татьяной Шаталовой и Ксенией Лобунцовой.

Фестиваль собрал уникальные и самобытные театры, которые отличает высокий профессиональный уровень, объединяет и вдохновляет служение русской культуре. Всего в программе было представлено 11 спектаклей из 7 стран — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Сербии, Узбекистана. Зрители увидели лучшие постановки по произведениям русской и зарубежной классики, современной и советской драматургии, которые вызвали большой интерес и не оставили равнодушными подлинных любителей театра.

В день открытия, в рамках культурного сотрудничества России и Кыргызстана, было показано два спектакля из столицы республики — города Бишкека: «Дядюшкин сон» Городского драматического театра им. А. Умуралиева в постановке Уланмырзы Карыпбаева и «Письма–самолетики» режиссера Айнуры Качкынбек Кызы из Государственного театра юного зрителя им. Б. Кыдыкеевой, который впервые принял участие в фестивале.

На фестивале 2026 года зрители вновь встретились с хорошо известными коллективами из Беларуси, Армении и Казахстана: Могилевский областной драматический театр (Беларусь) показал спектакль «Женитьба. Фантасмагория» по пьесе Н.В. Гоголя в постановке Сергея Федотова, Ереванский государственный русский драматический театр им. К.С. Станиславского (Армения) представил спектакль «Яма» по мотивам повести Александра Куприна, режиссер — Гор Маркарян. Завершился фестиваль показом спектакля «Господа Головлевы» по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова (Алматы, Казахстан) в постановке Полины Неведомской.

На фестивале, в рамках объявленного Указом Президента России Года единства народов России, была представлена специальная программа, в которую вошли спектакли театров из национальных республик России.

Один из старейших и крупнейших театров России — Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова (Татарстан) представил постановку «Последний день» по стихам Марины Цветаевой в постановке Александра Славутского, Русский академический театр имени Евгения Вахтангова (Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания) показал комедию режиссера Богдана Петканина по пьесе венгерского драматурга Золтана Эгреши «Шпинат с жареной картошкой», Национальный театр Карелии (Петрозаводск) представил спектакль «Счастье моё» по пьесе Александра Червинского в постановке Вячеслава Полякова.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил 2026 год — Годом петербургской культуры. Именно поэтому важным событием в преддверии Фестиваля «Встречи в России» стало вручение Международной премии имени выдающегося актера, народного артиста СССР, Почетного гражданина Санкт-Петербурга Кирилла Юрьевича Лаврова «За поддержку и продвижение русской культуры».

Церемония прошла 7 апреля, в Таврическом дворце в рамках Конференции Ассоциации деятелей русских театров зарубежья. Гостей и участников церемонии приветствовал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский: «Для меня большая радость и большая честь от лица Правительства и Губернатора Санкт-Петербурга поприветствовать вас на церемонии и поздравить с тем, что мы проводим уже вторую церемонию вручения Премии имени Кирилла Юрьевича Лаврова».

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству: «Сегодня вручение такой премии в высшей степени важно. Русское театральное пространство — огромно и востребовано. И, как мне представляется, от премии зависит, насколько продвижение русской культуры будет успешным».

Лауреатами Международной премии имени К. Ю. Лаврова «За поддержку и продвижение русской культуры» в 2026 году стали: народный артист СССР Владимир Спиваков, народный артист РФ Борис Эйфман; народный артист РФ Валерий Фокин, основатель и руководитель детского театра «Апрелик» Лидия Дробич (Франция), Государственный национальный русский театр им. Чингиза Айтматова (Киргизия). Памятного знака Международной премии им. К.Ю. Лаврова был удостоен посмертно общественный и театральный деятель Николай Николаевич Свентицкий.

7-8 апреля в рамках фестиваля «Встречи в России» прошла Седьмая международная конференция «Русский театр за рубежом как институт русской культуры», в которой приняли участие ведущие деятели культуры из Абхазии, Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Франции.

В рамках дополнительной программы фестиваля была организована «Ярмарка молодой режиссуры», состоялось открытие фотовыставки «Спектакли российских режиссеров на сцене русских театров зарубежья», прошли презентации театров-участников, актерские клубы, обсуждения спектаклей и творческие встречи.

Сергей Шуб, директор театра-фестиваля «Балтийский дом», подводя итоги ХХVIII Фестиваля русских театров «Встречи в России», отметил: «В этом году фестиваль состоял из очень разнообразных мероприятий. И многое из того, что было задумано, нам удалось реализовать. Но главное, что благодаря нашим встречам с коллегами мы убеждаемся, что театральное братство русскоязычных театров зарубежья растет и крепнет, расширяет свои возможности для сотрудничества и, что особенно важно, сохраняет русскую культуру».

В эти дни «Балтийский дом» принял около 300 участников, спектакли и мероприятия посетило более трех тысячи зрителей. Фестиваль был широко освещен в СМИ и вновь доказал, что является крупнейшим и важнейшим форумом для обмена опытом, дающим уникальную возможность российскому зрителю знакомиться с коллективами, представляющими русскую театральную школу за рубежом.

ХХVIII театральный фестиваль «Встречи в России» стал ярким театральным событием в культурной жизни Санкт-Петербурга, и вновь объединил всех, кому дорога русская культура и ее традиции.