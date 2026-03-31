Питерец.ру » Культура » Концерт ударно-мелодического оркестра MarimbaMix

Концерт ударно-мелодического оркестра MarimbaMix

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
8 мая в концертном зале «Колизей» (Невский пр., д 100) состоится уникальное событие – концерт ударно-мелодического оркестра MarimbaMix

Это музыкальное действо станет настоящим погружением в историю нашей Родины, воссоздав атмосферу времен Великой Отечественной войны. Программа включает знаменитые композиции предвоенных и военных лет, бережно передающие чувства и настроения советских людей тех лет: их мечты, стремления, героизм и радость победы.

Зрителей ждут незабываемые выступления талантливых солистов – сопрано Светланы Мончак и баритона Владимира Самсонова. Их голоса наполнят зал песнями военных лет, романсами, народными мелодиями, музыкой из любимых фильмов и произведениями классики, гармонично вплетенными в драматургию вечера.

Особое внимание уделено оригинальной аранжировке произведений специально подготовленных оркестром MarimbaMix. Благодаря этому зрители смогут заново пережить знакомую музыку, открыв для себя новые грани звучания уникальных ударно-мелодических инструментов.

Начало в 19.00.

Похожие публикации

4-06-2025, 12:09
Концерт оркестра Metalliada в «Колизей Арене»
25-06-2025, 15:07
Эннио Морриконе и Нино Рота лучшее в исполнение «Impulse Orchestra»
26-12-2025, 09:36
Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра
13-03-2026, 09:55
Ансамбль MarimbaMix отмечает 15-летней юбилей
2-03-2026, 11:27
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
27-04-2021, 16:07
Исторический парк подарит горожанам праздничный концерт в честь Дня Победы!

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:00
В Петербурге иномарка сбила школьницу на электросамокате
27-03-2026, 20:11
В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
25-03-2026, 10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
24-03-2026, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
Наверх