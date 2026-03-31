8 мая в концертном зале «Колизей» (Невский пр., д 100) состоится уникальное событие – концерт ударно-мелодического оркестра MarimbaMix

Это музыкальное действо станет настоящим погружением в историю нашей Родины, воссоздав атмосферу времен Великой Отечественной войны. Программа включает знаменитые композиции предвоенных и военных лет, бережно передающие чувства и настроения советских людей тех лет: их мечты, стремления, героизм и радость победы.

Зрителей ждут незабываемые выступления талантливых солистов – сопрано Светланы Мончак и баритона Владимира Самсонова. Их голоса наполнят зал песнями военных лет, романсами, народными мелодиями, музыкой из любимых фильмов и произведениями классики, гармонично вплетенными в драматургию вечера.

Особое внимание уделено оригинальной аранжировке произведений специально подготовленных оркестром MarimbaMix. Благодаря этому зрители смогут заново пережить знакомую музыку, открыв для себя новые грани звучания уникальных ударно-мелодических инструментов.

Начало в 19.00.